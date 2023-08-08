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Черги на кордоні України: яка ситуація 8 серпня

8 серпня 2023 06:17
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Інна Буряк
редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 8 серпня
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Станом на сьогодні, 8 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 8 серпня

Станом на 00:00 8 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

  • "Ягодин" — 14 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 75 л/а, 14 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 60 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 15 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 15 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 34 електронні в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Нагадаємо, що керівник Інституту майбутнього та колишній народний депутат Вадим Денисенко пояснив свою позицію щодо заборони виїзду чоловікам після війни. За його словами, у попередньому дописі була помилка.

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