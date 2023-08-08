Черги на кордоні України сьогодні, 8 серпня

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Станом на сьогодні, 8 серпня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 8 серпня

Станом на 00:00 8 серпня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Ягодин" — 14 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 75 л/а, 14 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 60 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 15 л/а, 8 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 15 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Нижанковичі" — 34 електронні в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Нагадаємо, що керівник Інституту майбутнього та колишній народний депутат Вадим Денисенко пояснив свою позицію щодо заборони виїзду чоловікам після війни. За його словами, у попередньому дописі була помилка.