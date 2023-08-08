Очереди на границе Украины сегодня, 8 августа

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

На сегодня, 8 августа, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 8 августа

По состоянию на 00:00 8 августа очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Ягодин" — 14 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 75 л/а, 14 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 60 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 15 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 15 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 34 электронных в/а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Напомним, что руководитель Института будущего и бывший народный депутат Вадим Денисенко объяснил свою позицию по запрету выезда мужчинам после войны. По его словам, в предыдущем сообщении была ошибка.