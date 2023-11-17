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Черги на кордоні України — яка ситуація сьогодні

17 листопада 2023 07:17
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Черги на кордоні України — яка ситуація сьогодні
Черги на кордоні. Фото: Держприкордонслужба
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Станом на сьогодні, 17 листопада, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні з Польщею 17 листопада

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 15 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 11 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 50 л/а, 15 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 10 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 30 л/а, 18 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 17 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" — 433 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні зі Словатчиною 17 листопада

Черги на кордоні зі Словацькою Республікою

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 11 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 17 листопада

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 16 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" —- 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Румунією 17 листопада

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 12 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Черги на кордоні з Молдовою 17 листопада

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Додамо, блокада польськими далекобійниками кордону між Україною та Польщею негативно впливає на економіку. Таким чином, вже зросли ціни на доставляння товару з Польщі в Україну, що додає проблем у логістиці. 

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