Очереди на границе Украины — какая ситуация сегодня
На сегодня, 17 ноября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы .
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 14 сентября: пункты пропуска
По состоянию на 00:00, 14 сентября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" - 15 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 50 л/а, 11 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 50 л/а, 15 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 0 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" - 30 л/а, 18 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" - 0 л/а, 17 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" — 433 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Очереди на границе со Словацкой Республикой
- "Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" - 0 л/а, 11 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" - 0 л/а, 16 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звоночная" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" - 0 л/а, 12 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
- "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Добавим, блокада польскими дальнобойщиками границы между Украиной и Польшей негативно влияет на экономику . Таким образом, уже выросли цены на доставку товара из Польши в Украину, что добавляет проблемы в логистике.
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