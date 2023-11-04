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Черги на кордоні України — на яких КПП кілометрові черги

4 листопада 2023 07:17
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Черги на кордоні України сьогодні, 4 листопада
Водії стоять у черзі на кордоні з Україною. Фото: Карпатський об'єктив
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Станом на сьогодні, 4 листопада, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок варто врахувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Черги на кордоні України 4 листопада: пункти пропуску

Станом на 00:00 14 вересня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею:

  • Ягодин" - 9 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 65 л/а, 11 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 25 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 100 л/а, 10 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 35 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 40 л/а, 8 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 0 л/а, 23 автобусів (електронна черга), 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
  • "Нижанковичі" - 2074 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).

Черги на кордоні з Польщею 14 вересня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 0 л/а, 13 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні зі Словатчиною 14 вересня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 16 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" —- 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Угорщиною 14 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 12 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Додамо, що тим часом Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії. Головному управлінні розвідку відомо, коли окупанти почнуть обстрілювати енергосистему.

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