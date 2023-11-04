Черги на кордоні України сьогодні, 4 листопада

Черги на кордоні України — на яких КПП кілометрові черги
Станом на сьогодні, 4 листопада, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок варто врахувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словацькою Республікою
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 4 листопада: пункти пропуску
Станом на 00:00 14 вересня черги на кордонах із сусідніми державами зафіксовано у кількох пунктах пропуску.
Черги на кордоні з Польщею:
- Ягодин" - 9 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 65 л/а, 11 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 25 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" - 100 л/а, 10 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 35 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 40 л/а, 8 автобусів (електронна черга); (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 0 л/а, 23 автобусів (електронна черга), 30 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" - 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
- "Нижанковичі" - 2074 електронна в/а, здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у т.ч. ПММ).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" - 0 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 0 л/а, 13 автобусів (електронна черга) (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 0 л/а, 16 автобусів (електронна черга), (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" —- 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 12 автобусів (електронна черга), 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках, вантажні автомобілі до 3,5 т);
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів (режим роботи — цілодобовий, пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Додамо, що тим часом Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії. Головному управлінні розвідку відомо, коли окупанти почнуть обстрілювати енергосистему.
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