Черги на кордоні України сьогодні, 4 листопада

Водители стоят в очереди на границе с Украиной. Фото: Карпатский объектив

На сегодня, 4 ноября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учесть возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

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Очереди на границе Украины 4 ноября: пункты пропуска

По состоянию на 00:00, 14 сентября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.

Очереди на границе с Польшей:

Ягодин" - 9 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" – 65 л/а, 11 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" - 25 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 100 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" - 35 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" – 40 л/а, 8 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" - 0 л/а, 23 автобуса (электронная очередь), 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" - 2074 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Очереди на границе со Словакией

"Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" - 0 л/а, 13 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" – 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Очереди на границе с Венгрией

"Тиса" - 0 л/а, 16 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звоночная" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Румынией

"Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" - 0 л/а, 12 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;

"Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);

"Дьяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Добавим, что Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России. Главное управление разведки известно, когда оккупанты начнут обстреливать энергосистему.