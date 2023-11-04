Черги на кордоні України сьогодні, 4 листопада

Очереди на границе Украины — на которых КПП километровые очереди
На сегодня, 4 ноября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учесть возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб на пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Выберите страну, очереди на границе с которой вас интересуют:
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словацкой Республикой
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 4 ноября: пункты пропуска
По состоянию на 00:00, 14 сентября очереди на границах с соседними государствами зафиксированы в нескольких пунктах пропуска.
Очереди на границе с Польшей:
- Ягодин" - 9 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" – 65 л/а, 11 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 25 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 100 л/а, 10 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 35 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" – 40 л/а, 8 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" - 0 л/а, 23 автобуса (электронная очередь), 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
- "Нижанковичи" - 2074 электронное в/о, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" - 0 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" - 0 л/а, 13 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" – 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" - 0 л/а, 16 автобусов (электронная очередь), (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звоночная" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" - 0 л/а, 12 автобусов (электронная очередь), 0 пешеходов;
- "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т);
- "Дьяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов (режим работы - круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Добавим, что Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России. Главное управление разведки известно, когда оккупанты начнут обстреливать энергосистему.
Читайте Новини.LIVE!