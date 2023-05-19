Тест на знання ПДР

А ви знаєте правила ПДР? Фото: google.com

Розуміння та дотримання правил дорожнього руху обов’язкове для всіх учасників дорожнього руху — велосипедистів, власників електромобілів та пішоходів. Що вже казати про водіїв, адже навіть досвідченим власникам автомобілів потрібно постійно оновлювати свої знання, адже знання актуальних правил дорожнього руху підвищує шанси не загинути в аварії й не потрапити у в’язницю, ставши її призвідником.

Аби допомогти вам оцінити свій рівень знань Новини.LIVE публікують текст, раніше опублікований у "Сьогодні".

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Тест на ПДР

Тест складено на основі актуальних правил дорожнього руху, що діють в Україні станом на 2022 рік. Якщо ви в чомусь помилитеся — не засмучуйтеся, адже всі час від часу щось забувають. Попереджений — отже озброєний, тому незнання — це просто привід оновити правила у пам’яті.

Правильні відповіді ви знайдете в кінці статті.

Чи допоможе вам знання ПДР у Європі?

До слова, якщо ви виїхали за кордон, то слід дізнатися, чим місцеві правила дорожнього руху відрізняються від українських. Втім, щодо водійського посвідчення можете не хвилюватися, адже воно буде дійсним у всіх країнах Євросоюзу. Як пам’ятаємо, 29 червня 2022 року Україна та Європейський Союз підписали двосторонню угоду, відому як угода про "транспортний безвіз". Ця угода звільняє власників посвідчень водія, виданих будь-якою зі сторін, від вимоги мати міжнародний документ.

Тобто тепер європейські країни визнаватимуть водійські права українського зразка без будь-яких обмежень. Українцям не потрібно складати додаткові іспити та змінювати водійські права під час подорожей Європою. Таке рішення ухвалили урядовці ЄС, щоб полегшити можливості працевлаштування українських іммігрантів. Початкова угода укладена на один рік з можливістю продовження. Він тимчасово набув чинності 29 червня 2022 року.

Правильні відповіді на тест

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Одещині впіймали дуже п'яного водія. Також ми писали, що на автодорозі Одеса-Бухарест почався ремонт.