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Хорошо ли вы знаете правила ПДД: пройдите тест

19 мая 2023 21:40
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Тест на знание ПДД
А вы знаете правила ПДД? Фото: google.com
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Понимание и соблюдение правил дорожного движения обязательно для всех участников дорожного движения — велосипедистов, владельцев электромобилей и пешеходов. Что уж говорить о водителях: даже опытным владельцам автомобилей нужно постоянно обновлять свои знания, ведь знание актуальных правил дорожного движения повышает шансы не погибнуть в аварии и не попасть в тюрьму, став ее зачинщиком.

Чтобы помочь вам оценить уровень знаний Новини.LIVE публикуют текст, ранее опубликованный в "Сегодня"

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Тест на ПДД

Тест составлен на основе актуальных правил дорожного движения, действующих в Украине на 2022 год. Если вы в чем-то ошибетесь — не расстраивайтесь, ведь все время от времени что-то забывают. Предупрежден — значит вооружен, поэтому незнание — это просто повод обновить правила в памяти. Правильные ответы — в конце статьи.

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Поможет ли вам знание ПДД в Европе?

К слову, если вы уехали за границу, то следует узнать, чем местные правила дорожного движения отличаются от украинских. Впрочем, о водительском удостоверении можете не волноваться, ведь оно будет действительным во всех странах Евросоюза. Как помним, 29 июня 2022 Украина и Европейский Союз подписали двустороннее соглашение, известное как соглашение о "транспортном безвизе". Это соглашение освобождает владельцев водительских прав, выданных любой из сторон, от требования иметь международный документ.

То есть теперь европейские страны будут признавать водительские права украинского образца без каких-либо ограничений. Украинцам не нужно сдавать дополнительные экзамены и менять водительские права во время путешествий по Европе. Такое решение приняли члены ЕС чтобы облегчить возможности трудоустройства украинских иммигрантов. Начальное соглашение заключено на один год с возможностью продления. Он временно вступил в силу 29 июня 2022 года.

Правильные ответы на тест

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Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области поймали очень пьяного водителя. Также мы писали, что на автодороге Одесса – Бухарест начался ремонт.

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