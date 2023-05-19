Тест на знание ПДД

А вы знаете правила ПДД? Фото: google.com

Понимание и соблюдение правил дорожного движения обязательно для всех участников дорожного движения — велосипедистов, владельцев электромобилей и пешеходов. Что уж говорить о водителях: даже опытным владельцам автомобилей нужно постоянно обновлять свои знания, ведь знание актуальных правил дорожного движения повышает шансы не погибнуть в аварии и не попасть в тюрьму, став ее зачинщиком.

Чтобы помочь вам оценить уровень знаний Новини.LIVE публикуют текст, ранее опубликованный в "Сегодня".

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Тест на ПДД

Тест составлен на основе актуальных правил дорожного движения, действующих в Украине на 2022 год. Если вы в чем-то ошибетесь — не расстраивайтесь, ведь все время от времени что-то забывают. Предупрежден — значит вооружен, поэтому незнание — это просто повод обновить правила в памяти. Правильные ответы — в конце статьи.

Поможет ли вам знание ПДД в Европе?

К слову, если вы уехали за границу, то следует узнать, чем местные правила дорожного движения отличаются от украинских. Впрочем, о водительском удостоверении можете не волноваться, ведь оно будет действительным во всех странах Евросоюза. Как помним, 29 июня 2022 Украина и Европейский Союз подписали двустороннее соглашение, известное как соглашение о "транспортном безвизе". Это соглашение освобождает владельцев водительских прав, выданных любой из сторон, от требования иметь международный документ.

То есть теперь европейские страны будут признавать водительские права украинского образца без каких-либо ограничений. Украинцам не нужно сдавать дополнительные экзамены и менять водительские права во время путешествий по Европе. Такое решение приняли члены ЕС чтобы облегчить возможности трудоустройства украинских иммигрантов. Начальное соглашение заключено на один год с возможностью продления. Он временно вступил в силу 29 июня 2022 года.

Правильные ответы на тест

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одесской области поймали очень пьяного водителя. Также мы писали, что на автодороге Одесса – Бухарест начался ремонт.