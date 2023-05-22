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Чи можна під час війни їздити з протермінованими правами: пояснення юристів

22 травня 2023 09:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи можна під час війни їздити з протермінованими правами: пояснення юристів
Водій за кермом. Фото: Pixabay/SplitShire
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Посвідчення водія, термін дії яких завершився, можна законно використовувати до кінця дії воєнного стану в Україну. Також у цей період дозволяється керувати вантажівками тим водіям, які мають посвідчення категорії В.

Про це повідомляє Facebook-сторінка юридичного проєкту "Право на захист".

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Строк дії посвідчення водія

Згідно із постановою Кабінету міністрів України №165 від 28 лютого 2022 року "Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру" строки надання послуг та документів були зупинені на час воєнного стану в Україні.

Тож посвідчення водія, термін дії яких закінчився під час дії воєнного стану, можна використовувати до завершення цього особливого періоду на усій території України.

Зміна категорій

Крім того, постанова Кабміну № 360 від 25 березня 2022 року "Деякі питання підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами в період дії воєнного стану на території України або окремих її місцевостях" дозволяє змінювати категорії транспортних засобі за потреби.

Зокрема, на час дії воєнного стану автомобілями категорій С та С1 (вантажівки) дозволено керувати тим водіям, у яких є відкритою лише категорія В (легкові автомобілі).

Нагадаємо, що за умов воєнного стану в Україні під мобілізацію підпадають обмежено придатні чоловіки. Проте, згідно з українським законодавством, є види військової служби, на які їх не можуть призвати. 

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