Можно ли во время войны ездить с просроченными правами: объяснение юристов

Водитель за рулем. Фото: Pixabay/SplitShire

Водительские удостоверения, срок действия которых завершился, можно законно использовать до конца действия военного положения в Украине. Также в этот период разрешается управлять грузовиками водителям, имеющим удостоверение категории В.

Об этом сообщает Facebook-страница юридического проекта "Право на захист".

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Срок действия водительского удостоверения

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №165 от 28 февраля 2022 года "О приостановке сроков предоставления административных услуг и выдаче документов разрешительного характера" сроки предоставления услуг и документов были остановлены на время военного положения в Украине.

Поэтому водительские удостоверения, срок действия которых истек во время действия военного положения, можно использовать до завершения этого особого периода на всей территории Украины.

Смена категорий

Кроме того, постановление Кабмина №360 от 25 марта 2022 года "Некоторые вопросы подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами в период действия военного положения на территории Украины или отдельных ее местностях" позволяет изменять категории транспортных средств при необходимости.

В частности, на время действия военного положения автомобилями категорий С и С1 (грузовики) разрешено управлять тем водителям, у которых открыта только категория В (легковые автомобили).

Напомним, что в условиях военного положения в Украине под мобилизацию подпадают ограниченно пригодные мужчины. Однако согласно украинскому законодательству есть виды военной службы, на которые их не могут призвать.