Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Можно ли во время войны ездить с просроченными правами: объяснение юристов arrow

Можно ли во время войны ездить с просроченными правами: объяснение юристов

22 мая 2023 09:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Можно ли во время войны ездить с просроченными правами: объяснение юристов
Водитель за рулем. Фото: Pixabay/SplitShire
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Водительские удостоверения, срок действия которых завершился, можно законно использовать до конца действия военного положения в Украине. Также в этот период разрешается управлять грузовиками водителям, имеющим удостоверение категории В.

Об этом сообщает Facebook-страница юридического проекта "Право на захист".

Читайте также:

Срок действия водительского удостоверения

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №165 от 28 февраля 2022 года "О приостановке сроков предоставления административных услуг и выдаче документов разрешительного характера" сроки предоставления услуг и документов были остановлены на время военного положения в Украине.

Поэтому водительские удостоверения, срок действия которых истек во время действия военного положения, можно использовать до завершения этого особого периода на всей территории Украины.

Смена категорий

Кроме того, постановление Кабмина №360 от 25 марта 2022 года "Некоторые вопросы подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами в период действия военного положения на территории Украины или отдельных ее местностях" позволяет изменять категории транспортных средств при необходимости.

В частности, на время действия военного положения автомобилями категорий С и С1 (грузовики) разрешено управлять тем водителям, у которых открыта только категория В (легковые автомобили).

Напомним, что в условиях военного положения в Украине под мобилизацию подпадают ограниченно пригодные мужчины. Однако согласно украинскому законодательству есть виды военной службы, на которые их не могут призвать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас