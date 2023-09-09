Дозвіл на поїздку до ЄС не дає гарантії на в'їзд: як перевірятимуть
Наступного року запрацює Європейська система інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Відтоді українці повинні мати дозвіл на в'їзд до ЄС.
Втім, у schengenvisainfo.com зазначають, навіть за наявності такого документа, не всі українці можуть потрапити до ЕС.
Поїздка до ЄС
Повідомляється, мандрівники повинні будуть відповідати умовам безвізового режиму, щоб отримати дозвіл на перетин зовнішніх кордонів ЄС.
Прикордонна служба може попросити надати інформацію про таке:
- тривалість перебування в Європі;
- причина візиту;
- пояснення щодо фінансових засобів для забезпечення поїздки.
Прикордонники також перевірять, чи проїзні документи дійсні щонайменше ще протягом трьох місяців після дати виїзду з країни ЄС, яка вимагає ETIAS. Також перевірять, чи проїзний документ видано не більше десяти років тому.
Зазначається, що після запуску ETIAS інформація про мандрівників буде зареєстрована в системі в’їзду/виїзду. Вона замінить ручне штампування паспортів на зовнішніх кордонах ЄС і фіксуватиме час і місце в’їзду, а також зберігатиме зображення обличчя та відбитки пальців.
Сам процес подання заявки на ETIAS включає заповнення онлайн-форми заявки та сплату збору ETIAS.
ETIAS коштуватиме лише 7 євро, а документ залишатиметься дійсним протягом трьох років або до закінчення терміну дії паспорта заявника.
Нагадаємо, Румунія посилить заходи захисту на кордоні з Одеською областю. У районах біля українських портів Рені та Ізмаїл жителям надсилатимуть повідомлення Ro-Alert у разі виявлення загрози падіння ворожих елементів.
Також інспекції з надзвичайних ситуацій інструктуватимуть місцевих жителів у районах, які постраждали від конфлікту, що робити в потенційно небезпечних ситуаціях. А у наближених пунктах, таких як Плауру і Чаталкіой, побудують укриття.