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Дозвіл на поїздку до ЄС не дає гарантії на в'їзд: як перевірятимуть

9 вересня 2023 03:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дозвіл на поїздку до ЄС не дає гарантії на в'їзд: як перевірятимуть
Перевірка документів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Наступного року запрацює Європейська система інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Відтоді українці повинні мати дозвіл на в'їзд до ЄС.

Втім, у schengenvisainfo.com зазначають, навіть за наявності такого документа, не всі українці можуть потрапити до ЕС.

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Повідомляється, мандрівники повинні будуть відповідати умовам безвізового режиму, щоб отримати дозвіл на перетин зовнішніх кордонів ЄС.

Прикордонна служба може попросити надати інформацію про таке:

  • тривалість перебування в Європі;
  • причина візиту;
  • пояснення щодо фінансових засобів для забезпечення поїздки.

Прикордонники також перевірять, чи проїзні документи дійсні щонайменше ще протягом трьох місяців після дати виїзду з країни ЄС, яка вимагає ETIAS. Також перевірять, чи проїзний документ видано не більше десяти років тому.

Зазначається, що після запуску ETIAS інформація про мандрівників буде зареєстрована в системі в’їзду/виїзду. Вона замінить ручне штампування паспортів на зовнішніх кордонах ЄС і фіксуватиме час і місце в’їзду, а також зберігатиме зображення обличчя та відбитки пальців.

Сам процес подання заявки на ETIAS включає заповнення онлайн-форми заявки та сплату збору ETIAS.

ETIAS коштуватиме лише 7 євро, а документ залишатиметься дійсним протягом трьох років або до закінчення терміну дії паспорта заявника.

Нагадаємо, Румунія посилить заходи захисту на кордоні з Одеською областю. У районах біля українських портів Рені та Ізмаїл жителям надсилатимуть повідомлення Ro-Alert у разі виявлення загрози падіння ворожих елементів.

Також інспекції з надзвичайних ситуацій інструктуватимуть місцевих жителів у районах, які постраждали від конфлікту, що робити в потенційно небезпечних ситуаціях. А у наближених пунктах, таких як Плауру і Чаталкіой, побудують укриття. 

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