Разрешение на поездку в ЕС не дает гарантии на въезд: как будут проверять

Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В следующем году заработает Европейская система информации и авторизации путешествий (ETIAS). С того времени украинцы должны иметь разрешение на въезд в ЕС.

Впрочем, в schengenvisainfo.com отмечают, что даже при наличии такого документа, не все украинцы могут попасть в ЕС.

Читайте также:

Поездка в ЕС

Сообщается, что путешественники должны будут соответствовать условиям безвизового режима, чтобы получить разрешение на пересечение внешних границ ЕС.

Пограничная служба может попросить предоставить информацию о следующем:

продолжительность пребывания в Европе;

причина визита;

объяснение финансовых средств для обеспечения поездки.

Пограничники также проверят, действительны ли проездные документы по меньшей мере еще в течение трех месяцев после даты выезда из страны ЕС, требующей ETIAS. Также проверят, выдан ли проездной документ не более десяти лет назад.

Отмечается, что после запуска ETIAS, информация о путешественниках будет зарегистрирована в системе въезда/выезда. Она заменит ручную штамповку паспортов на внешних границах ЕС и фиксирует время и место въезда, а также сохраняет изображение лица и отпечатки пальцев.

Сам процесс подачи заявки на ETIAS включает в себя заполнение онлайн-формы заявки и уплату сбора ETIAS.

ETIAS будет стоить всего 7 евро, а документ будет действительным в течение трех лет или до истечения срока действия паспорта заявителя.

Напомним, Румыния ужесточит меры защиты на границе с Одесской областью. В районах у украинских портов Рени и Измаил жителям будут отправлять сообщения Ro-Alert в случае обнаружения угрозы падения вражеских элементов.

Также инспекции по чрезвычайным ситуациям будут инструктировать местных жителей в районах, пострадавших от конфликта, что делать в потенциально опасных ситуациях. А в приближенных пунктах, таких как Плаура и Чаталкиой, построят укрытие.