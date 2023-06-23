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Експерти назвали ТОП-5 авто, які найчастіше викрадають в Україні

23 червня 2023 13:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Експерти назвали ТОП-5 авто, які найчастіше викрадають в Україні
Злодій викрадає авто. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Зламування автомобіля може статися в будь-якому місці і в будь-який час доби. Сучасні системи безпеки можуть не бути перешкодою для досвідчених зловмисників, якщо автомобіль є для них особливою цінністю. За статистикою, певні марки автомобілів є особливо привабливими для злодіїв, і серед них домінують автомобілі, вироблені в Кореї.

Про це повідомили експерти Uamotors.

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Які авто найчастіше викрадають

Фахівці у сфері страхування стверджують, що, попри очікування, рівень автокрадіжок не підвищується. Крім того, перелік автомобільних марок, які найчастіше стають об'єктами крадіжок, залишається практично незмінним. Південнокорейські автомобілі зазвичай мають великий інтерес для злочинців, проте провідні місця в рейтингу займають японські позашляховики.

Таким чином, п'ять найбільш часто крадених моделей включають:

  • Toyota RAV4;
  • Toyota Camry;
  • Hyundai Solaris;
  • Hyundai Tucson;
  • Kia Sportage.

Як можна уникнути викрадення авто

Встановлення додаткових механічних систем захисту від крадіжки може помітно утруднити спроби злочинців проникнути всередину автомобіля. Ринок пропонує великий вибір таких пристроїв, але деякі з них мають особливий попит, тому що їх ефективність перевірена часом. Сюди входять:

  • захисні пристрої для капота;
  • металеві блокуючі пристрої для перемикача передачі;
  • пристрої для блокування кермового колеса;
  • замки для діагностичного порту;
  • блокуючі пристрої для гальмівної педалі; захист для замку дверей.

Нагадаємо, що в Україні на водіїв, які тримають у транспортних засобах несправні вогнегасники, чекає покарання. Про такі випадки попереджають юристи.

Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.

Ще водії з необачності можуть паркувати свої автомобілі у неправильних місцях. За це передбачено покарання, яке може спустошити гаманці на кілька тисяч гривень.

 

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