Эксперты назвали ТОП-5 авто, которые чаще всего угоняют в Украине

Вор угоняет авто. Фото: соцсети

Взлом автомобиля может произойти в любом месте и в любое время суток. Современные системы безопасности могут не быть преградой для опытных злоумышленников, особенно если автомобиль представляет для них особую ценность. По статистике, определенные марки автомобилей особенно привлекательны для воров, и среди них доминируют автомобили, произведенные в Корее.

Об этом сообщили эксперты Uamotors.

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Специалисты в области страхования утверждают, что, несмотря на ожидания, уровень автокраж не повышается. Кроме того, перечень автомобильных марок, которые чаще всего становятся объектами краж, остается практически неизменным. Южнокорейские автомобили обычно представляют большой интерес для преступников, однако лидирующие места в рейтинге занимают японские внедорожники.

Таким образом, пять наиболее часто краденых моделей включают в себя:

Toyota RAV4;

Toyota Camry;

Hyundai Solaris;

Hyundai Tucson;

Kia Sportage.

Как можно избежать угона авто

Установка дополнительных механических систем защиты от кражи может заметно затруднить попытки преступников проникнуть внутрь автомобиля. Рынок предлагает большой выбор таких устройств, но некоторые из них пользуются особым спросом, так как их эффективность проверена временем. Сюда входят:

защитные устройства для капота;

металлические блокирующие устройства для переключателя передач;

устройства для блокировки рулевого колеса;

замки для диагностического порта;

блокирующие устройства для тормозной педали; защита для дверного замка.

Напомним, что в Украине водителей, которые держат в транспортных средствах неисправные огнетушители, ждет наказание. О подобных случаях предупреждают юристы.

Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом. Соответствующий законопроект ждет второго чтения.

Еще водители по опрометчивости могут парковать свои автомобили в неправильных местах. За это предусмотрено наказание , которое может опустошить кошельки на несколько тысяч гривен.