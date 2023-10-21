Французька компанія інтегрувала ChatGPT в автомобіль

Робота штучного інтелекту в автомобілі. Ілюстративне фото: DS

Виробник автомобілів DS з Франції з'єднав ChatGPT з інформаційно-розважальною системою IRIS. Поки що функція штучного інтелекту буде доступна лише для 20 тисяч водіїв у Європі.

Про це пише пресслужба DS.

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Особливості використання системи

У компанії спрогнозували, що власники авто DS 3, DS 4, DS 7 та DS 9 будуть починати спілкування зі своїми автівками після того, як ChatGPT інтегрується в інформаційно-розважальну систему.

Зазначається, що голосовий асистент у DS став обізнанішим за допомогою штучного інтелекту. Він тепер є цифровим помічником для водія та може дати відповідь на питання різної складності.

Як почати користуватись

Для того, щоб почати користуватися новою функцією, власники автомобіля мають сказати "OK IRIS" чи скористатися спеціальною кнопкою на кермі. І вже потім водії та пасажири будуть мати змогу спілкуватися з помічником, який має штучний інтелект.

Доступ та оплата

Варто додати, що впродовж півроку така система буде працювати безплатно, якщо її активізувати з 19 жовтня 2023 року до 29 лютого 2024 року. Спершу до такого помічника IRIS від DS будуть мати доступ водії з Франції, Німеччини, Британії, Іспанії та Італії.

Нагадаємо, вчений в галузі інформатики Джеффрі Хінтон, якого називають "хрещеним батьком штучного інтелекту", звернувся до урядів, компаній та своїх колег із закликом проявляти обережність у розвитку ШІ. За словами Хінтона, вже за 5 років штучний інтелект отримає свідомість.