Французская компания интегрировала ChatGPT в автомобиль

Работа искусственного интеллекта в автомобиле. Иллюстративное фото: DS

Производитель автомобилей DS из Франции соединил ChatGPT с информационно развлекательной системой IRIS. Пока функция искусственного интеллекта будет доступна только для 20 тысяч водителей в Европе.

Об этом пишет пресс-служба DS.

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Особенности использования системы

В компании спрогнозировали, что автовладельцы DS 3, DS 4, DS 7 и DS 9 будут начинать общение со своими автомобилями после того, как ChatGPT интегрируется в информационно-развлекательную систему.

Отмечается, что голосовой ассистент у DS стал более осведомлен с помощью искусственного интеллекта. Он теперь является цифровым помощником для водителя и может ответить на вопросы разной сложности.

Как начать пользоваться

Для того чтобы начать пользоваться новой функцией, владельцы автомобиля должны сказать "OK IRIS" или воспользоваться специальной кнопкой на руле. И уже потом водители и пассажиры будут иметь возможность общаться с помощником, имеющим искусственный интеллект.

Доступ и оплата

Следует добавить, что в течение полугода такая система будет работать бесплатно, если ее активизировать с 19 октября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Сначала к такому помощнику IRIS от DS будут доступны водители из Франции, Германии, Британии, Испании и Италии.

Напомним, ученый в области информатики Джеффри Хинтон, которого называют "крестным отцом искусственного интеллекта", обратился к правительствам, компаниям и своим коллегам с призывом проявлять осторожность в развитии ИИ. По словам Хинтона, уже через 5 лет искусственный интеллект получит сознание.