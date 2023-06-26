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Група ризику: ТОП 10 авто, які перебувають під загрозою угону в Україні

26 червня 2023 10:36
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Авто, які найчастіше крадуть в Україні: ТОП 10
У крадіїв є улюблені марки авто, за якими вони полюють у першу чергу. Фото: infocar.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Поцупити можуть будь-який автомобіль. Але статистика вказує на перелік марок машин, які крадуть набагато частіше за інші.

Пік автовикрадень в Україні припав на минулий рік, коли було зафіксовано 4194 угони. Це майже вдвічі більше, ніж у 2021-му. Зростання автозлочинності експерти пов’язали з початком повномасштабного вторгнення РФ. Втім, вже у 2023-му кількість автовикрадень виявилася меншою за довоєнний рівень.

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При цьому у зловмисників є улюблені марки авто, які вони готові викрадати вдень і вночі. І з вулиці, і зі стоянок, і з гаражів. Критеріїв відбору для угону автомобілів багато — від ціни та популярності авто на вторинному ринку до попиту та дефіциту певних запчастин на них.

Під час повномасштабної війни частіше почали уганяти автомобілі для подальшого розбирання. По-перше, через порушення логістичних ланцюжків автодилерів у перші місяці вторгнення стала дефіцитною ціла низка запчастин. По-друге, через зростання курсу долара піднялася ціна на них у гривні. Зрозуміло, що шанси повернути власнику авто, вкрадене на розбирання, дуже невеликі.

Які марки авто популярні серед автокрадіїв: ТОП 10

  1. Toyota Land Cruiser 200 та 300
  2. Toyota Camry
  3. Lexus LX
  4. Skoda Octavia
  5. Kia Optima
  6. Kia Rio Hyundai Accent
  7. Range Rover
  8. Audi A3 A4
  9. Audi A6 (2011 в рестайлінгу)
  10. VW Tiguan

Якщо ви є власником однієї з цих марок авто, то варто подбати про посилення протиугінної безпеки, аби залишити потенційних крадіїв ні з чим.

Раніше адвокат пояснив, у кого можуть вилучити приватний автомобіль на потреби Збройних сил України.

Також в Україні планують штрафувати за керування вживаних авто з Європи у невідповідному технічному стані.

 

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