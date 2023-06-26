Авто, які найчастіше крадуть в Україні: ТОП 10

У крадіїв є улюблені марки авто, за якими вони полюють у першу чергу. Фото: infocar.ua

Поцупити можуть будь-який автомобіль. Але статистика вказує на перелік марок машин, які крадуть набагато частіше за інші.

Пік автовикрадень в Україні припав на минулий рік, коли було зафіксовано 4194 угони. Це майже вдвічі більше, ніж у 2021-му. Зростання автозлочинності експерти пов’язали з початком повномасштабного вторгнення РФ. Втім, вже у 2023-му кількість автовикрадень виявилася меншою за довоєнний рівень.

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При цьому у зловмисників є улюблені марки авто, які вони готові викрадати вдень і вночі. І з вулиці, і зі стоянок, і з гаражів. Критеріїв відбору для угону автомобілів багато — від ціни та популярності авто на вторинному ринку до попиту та дефіциту певних запчастин на них.

Під час повномасштабної війни частіше почали уганяти автомобілі для подальшого розбирання. По-перше, через порушення логістичних ланцюжків автодилерів у перші місяці вторгнення стала дефіцитною ціла низка запчастин. По-друге, через зростання курсу долара піднялася ціна на них у гривні. Зрозуміло, що шанси повернути власнику авто, вкрадене на розбирання, дуже невеликі.

Які марки авто популярні серед автокрадіїв: ТОП 10

Toyota Land Cruiser 200 та 300 Toyota Camry Lexus LX Skoda Octavia Kia Optima Kia Rio Hyundai Accent Range Rover Audi A3 A4 Audi A6 (2011 в рестайлінгу) VW Tiguan

Якщо ви є власником однієї з цих марок авто, то варто подбати про посилення протиугінної безпеки, аби залишити потенційних крадіїв ні з чим.

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