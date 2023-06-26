Авто, которые чаще всего воруют в Украине: ТОП 10

У воров есть любимые марки авто, за которыми они охотятся в первую очередь. Фото: infocar.ua

Угнать могут любой автомобиль. Но статистика указывает на перечень марок машин, которые воруют гораздо чаще других.

Пик автоугонов в Украине пришелся на прошлый год, когда было зафиксировано 4194 угона. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году. Рост преступности эксперты связали с началом полномасштабного вторжения РФ. Впрочем, уже в 2023-м количество автоугонов оказалось меньше довоенного уровня.

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При этом у злоумышленников есть любимые марки авто, которые они готовы угонять днем и ночью, и с улицы, и со стоянок, и с гаражей. Критериев отбора для угона автомобилей много — от цены и популярности авто на вторичном рынке до спроса и дефицита определенных запчастей на них.

Во время полномасштабной войны чаще стали угонять автомобили для дальнейшей разборки. Во-первых, из-за нарушения логистических цепочек автодилеров в первые месяцы вторжения стал дефицитным целый ряд запчастей. Во-вторых, из-за роста курса доллара поднялась цена на них в гривне. Понятно, что шансы вернуть владельцу авто, украденное на разборку, очень невелики.

Какие марки авто популярны среди автоворов: ТОП 10

Toyota Land Cruiser 200 и 300 Toyota Camry Lexus LX Skoda Octavia Kia Optima Kia Rio Hyundai Accent Range Rover Audi A3 A4 Audi A6 (2011 в рестайлинге) VW Tiguan

Если вы являетесь владельцем одной из этих марок авто, то стоит позаботиться об усилении противоугонной безопасности, чтобы оставить потенциальных воров ни с чем.

Ранее адвокат объяснил, у кого могут изъять частный автомобиль на нужды Вооруженных сил Украины.

Также в Украине планируют штрафовать за вождение подержанных автомобилей из Европы в несоответствующем техническом состоянии.