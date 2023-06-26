Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Группа риска: ТОП 10 автомобилей, которые находятся под угрозой угона в Украине arrow

Группа риска: ТОП 10 автомобилей, которые находятся под угрозой угона в Украине

26 июня 2023 10:36
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Авто, которые чаще всего воруют в Украине: ТОП 10
У воров есть любимые марки авто, за которыми они охотятся в первую очередь. Фото: infocar.ua
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Угнать могут любой автомобиль. Но статистика указывает на перечень марок машин, которые воруют гораздо чаще других.

Пик автоугонов в Украине пришелся на прошлый год, когда было зафиксировано 4194 угона. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году. Рост преступности эксперты связали с началом полномасштабного вторжения РФ. Впрочем, уже в 2023-м количество автоугонов оказалось меньше довоенного уровня.

Читайте также:

При этом у злоумышленников есть любимые марки авто, которые они готовы угонять днем и ночью, и с улицы, и со стоянок, и с гаражей. Критериев отбора для угона автомобилей много — от цены и популярности авто на вторичном рынке до спроса и дефицита определенных запчастей на них.

Во время полномасштабной войны чаще стали угонять автомобили для дальнейшей разборки. Во-первых, из-за нарушения логистических цепочек автодилеров в первые месяцы вторжения стал дефицитным целый ряд запчастей. Во-вторых, из-за роста курса доллара поднялась цена на них в гривне. Понятно, что шансы вернуть владельцу авто, украденное на разборку, очень невелики.

Какие марки авто популярны среди автоворов: ТОП 10

  1. Toyota Land Cruiser 200 и 300
  2. Toyota Camry
  3. Lexus LX
  4. Skoda Octavia
  5. Kia Optima
  6. Kia Rio Hyundai Accent
  7. Range Rover
  8. Audi A3 A4
  9. Audi A6 (2011 в рестайлинге)
  10. VW Tiguan

Если вы являетесь владельцем одной из этих марок авто, то стоит позаботиться об усилении противоугонной безопасности, чтобы оставить потенциальных воров ни с чем.

Ранее адвокат объяснил, у кого могут изъять частный автомобиль на нужды Вооруженных сил Украины.

Также в Украине планируют штрафовать за вождение подержанных автомобилей из Европы в несоответствующем техническом состоянии.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас