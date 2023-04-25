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Hot Wheels для дорослих: у старому гаражі знайшли унікальний американський спорткар 70-х

25 квітня 2023 13:25
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор
Як виглядає унікальний суперкар, створений дизайнером Hot Wheels — фото та відео
Унікальне американське авто Plymouth Cuda RTS, що існує в єдиному екземплярі. Скріншот з відео на Youtube
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор

У старому запиленому гаражі на околиці Детройта віднайшли справжній скарб — шоукар Plymouth Cuda RTS 1970 року. Єдиний у своєму роді автомобіль, чиїм зовнішнім виглядом займався дизайнер Hot Wheels, простояв за зачиненими дверима майже 50 років. 

Дивовижній знахідці присвятили відео на Youtube-каналі Auto Archaeology. У чому унікальність авто та якими характеристиками він володіє, дізнавайтесь далі в матеріалі. 

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Історія Plymouth Cuda RTS — у чому унікальність концепт-кару

Цю яскраву машину розробив відомий дизайнер Гаррі Бредлі, який прославився створенням перших іграшкових машинок Hot Wheels. Побудований цей "єдиноріг" конструктором Чаком Міллером.

Погодьтеся, авто дійсно виглядає іграшковим: 

 

Plymouth Cuda RTS — у чому унікальність концепт-кару
Plymouth Cuda RTS. Фото: Mecum
Як виглядає авто, яке розробив дизайнер іграшкових машинок Hot Wheels
Plymouth Cuda RTS існує в єдиному екземплярі. Фото: Mecum 
Зовнішній вигляд Plymouth Cuda RTS
Зовнішній вигляд Plymouth Cuda RTS. Фото: autoblog.com

Спеціальний концепт-кар у єдиному екземплярі створили для шоу Rapid Transit System, що гастролювало по США. Воно демонструвало найшвидші авто концерну Chrysler.

 

Plymouth Cuda RTS на шоу Rapid Transit System
Plymouth Cuda RTS на шоу Rapid Transit System. Скріншот з відео на Youtube

Після завершення туру Rapid Transit System машину продали приватній особі. З того моменту автомобіль на довгі роки був забутий. 

Вдалося встановити, що унікальний Cuda простояв у старому гаражі на околиці Детройта з 1976 року.

Попри забуття машина добре збереглася. Фарба потерта лише в кількох місцях, є невеликі пошкодження коліс. Шкіряний салон практично в ідеальному стані. Панель, руль та деякі інші деталі виконані з натурального дерева. 

До речі, в автомобілі встановлено AM/FM стерео радіо.

 

Як виглядає концепт-кар Plymouth Barracuda
Салон Plymouth Cuda RTS. Фото: Mecum 
Салон Plymouth Cuda RTS
Салон Plymouth Cuda RTS. Фото: autoblog.com

Зараз же яскраве 390-сильне купе з пробігом усього 1555 км коштує щонайменше 500 тис. доларів.  

Які характеристики має знайдений шоукар 

Від стандартного Plymouth Barracuda 1970 року шоукар RTS відрізняється зміненою передньою частиною без фар, хромованим бічним вихлопом, широкими шинами і, звичайно, надяскравим та оригінальним забарвленням.

Цікаво, що ззаду змонтували муляж гальмівного парашута.

 

Які характеристики має знайдений шоукар Plymouth Cuda RTS
Ззаду шоукара встановлено муляж гальмівного парашута. Фото: Mecum
Характеристики Plymouth Cuda RTS
Муляж гальмівного парашута на Plymouth Cuda RTS. Фото: autoblog.com

Під капотом Plymouth Cuda RTS встановлений величезний 7,2-літровий V8 потужністю 390 к. с. З трьохступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 6 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

 

Унікальний американський спорткар 70-х: як виглядає, характеристики
Під капотом Plymouth Cuda RTS встановлений 390-сильний V8 об'ємом 7,2 л. Фото: Mecum

Детально роздивитися суперкар можна на відео: 

 

Нагадаємо, ми демонстрували, який вигляд має унікальний український суперкар на базі "Запорожця". Модель існувала лише в одному екземплярі. 

Раніше ми розповідали про те, що на продаж виставили унікальний суперкар Lotec C1000 1990-х років, який є одним з найкрутіших автомобілів тих часів.

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