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Hot Wheels для взрослых: в старом гараже нашли уникальный американский спорткар 70-х

25 апреля 2023 13:25
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор
Как выглядит уникальный суперкар, созданный дизайнером Hot Wheels — фото и видео
Уникальное американское авто Plymouth Cuda RTS, существующее в единственном экземпляре. Скриншот с видео на Youtube
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

В старом запыленном гараже на окраине Детройта обнаружили настоящее сокровище — шоу-кар Plymouth Cuda RTS 1970 года. Единственный в своем роде автомобиль, чьим внешним видом занимался дизайнер Hot Wheels, простоял за закрытыми дверями почти 50 лет.

Удивительной находке посвятили видео на Youtube-канале Auto Archaeology. В чем уникальность авто и какими характеристиками он владеет, узнайте дальше в материале.

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История Plymouth Cuda RTS — в чем уникальность концепт-кара

Эту яркую машину разработал известный дизайнер Гарри Брэдли, прославившийся созданием первых игрушечных машинок Hot Wheels. Построен этот "единорог" конструктором Чаком Миллером.

Согласитесь, авто действительно выглядит игрушечным:

 

Plymouth Cuda RTS — в чем уникальность концепт-кара
Plymouth Cuda RTS. Фото: Mecum
Как выглядит авто, которое разработал дизайнер игрушечных машинок Hot Wheels
Plymouth Cuda RTS существует в единственном экземпляре. Фото: Mecum
Внешний вид Plymouth Cuda RTS
Внешний вид Plymouth Cuda RTS. Фото: autoblog.com

Специальный концепт-кар в единственном экземпляре был создан для шоу Rapid Transit System, которое гастролировало по США. Оно демонстрировало самые быстрые автомобили концерна Chrysler.

 

Plymouth Cuda RTS на шоу Rapid Transit System
Plymouth Cuda RTS на шоу Rapid Transit System. Скриншот с видео на Youtube

После завершения тура Rapid Transit System машину продали частному лицу. С этого момента автомобиль на долгие годы был забыт.

Удалось установить, что уникальный Cuda простоял в старом гараже на окраине Детройта с 1976 года.

Несмотря на забвение, машина хорошо сохранилась. Краска потерта только в нескольких местах, есть небольшие повреждения колес. Кожаный салон практически в идеальном состоянии. Панель, руль и некоторые другие детали выполнены из дерева.

Кстати, в автомобиле установлено AM/FM стерео радио.

 

Как выглядит концепт-кар Plymouth Barracuda
Салон Plymouth Cuda RTS. Фото: Mecum
Салон Plymouth Cuda RTS
Салон Plymouth Cuda RTS. Фото: autoblog.com

Сейчас же яркое 390-сильное купе с пробегом всего 1555 км стоит не менее 500 тысяч долларов.

Какие характеристики имеет найденный шоу-кар

От стандартного Plymouth Barracuda 1970 года шоукар RTS отличается измененной передней частью без фар, хромированным боковым выхлопом, широкими шинами и, конечно, сверхяркой и оригинальной окраской.

Интересно, что сзади смонтировали муляж тормозного парашюта.

 

Какие характеристики имеет найденный шоукар Plymouth Cuda RTS
Сзади шоукара установлен муляж тормозного парашюта. Фото: Mecum
Характеристики Plymouth Cuda RTS
Муляж тормозного парашюта на Plymouth Cuda RTS. Фото: autoblog.com

Под капотом Plymouth Cuda RTS установлен огромный 7,2-литровый V8 мощностью 390 л. С трехступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

 

Уникальный американский спорткар 70-х: похоже, характеристики
Под капотом Plymouth Cuda RTS установлен 390-сильный V8 объемом 7,2л. Фото: Mecum

Подробно рассмотреть суперкар можно на видео:

 

Напомним, мы демонстрировали, как выглядит уникальный украинский суперкар на базе "Запорожца". Модель существовала только в одном экземпляре.

Ранее мы рассказывали, что на продажу выставили уникальный суперкар Lotec C1000 1990-х годов, являющийся одним из самых крутых автомобилей тех времен.

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