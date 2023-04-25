Как выглядит уникальный суперкар, созданный дизайнером Hot Wheels — фото и видео

Уникальное американское авто Plymouth Cuda RTS, существующее в единственном экземпляре. Скриншот с видео на Youtube

В старом запыленном гараже на окраине Детройта обнаружили настоящее сокровище — шоу-кар Plymouth Cuda RTS 1970 года. Единственный в своем роде автомобиль, чьим внешним видом занимался дизайнер Hot Wheels, простоял за закрытыми дверями почти 50 лет.

Удивительной находке посвятили видео на Youtube-канале Auto Archaeology. В чем уникальность авто и какими характеристиками он владеет, узнайте дальше в материале.

Читайте также:

История Plymouth Cuda RTS — в чем уникальность концепт-кара

Эту яркую машину разработал известный дизайнер Гарри Брэдли, прославившийся созданием первых игрушечных машинок Hot Wheels. Построен этот "единорог" конструктором Чаком Миллером.

Согласитесь, авто действительно выглядит игрушечным:

Plymouth Cuda RTS. Фото: Mecum

Plymouth Cuda RTS существует в единственном экземпляре. Фото: Mecum

Внешний вид Plymouth Cuda RTS. Фото: autoblog.com

Специальный концепт-кар в единственном экземпляре был создан для шоу Rapid Transit System, которое гастролировало по США. Оно демонстрировало самые быстрые автомобили концерна Chrysler.

Plymouth Cuda RTS на шоу Rapid Transit System. Скриншот с видео на Youtube

После завершения тура Rapid Transit System машину продали частному лицу. С этого момента автомобиль на долгие годы был забыт.

Удалось установить, что уникальный Cuda простоял в старом гараже на окраине Детройта с 1976 года.

Несмотря на забвение, машина хорошо сохранилась. Краска потерта только в нескольких местах, есть небольшие повреждения колес. Кожаный салон практически в идеальном состоянии. Панель, руль и некоторые другие детали выполнены из дерева.

Кстати, в автомобиле установлено AM/FM стерео радио.

Салон Plymouth Cuda RTS. Фото: Mecum

Салон Plymouth Cuda RTS. Фото: autoblog.com

Сейчас же яркое 390-сильное купе с пробегом всего 1555 км стоит не менее 500 тысяч долларов.

Какие характеристики имеет найденный шоу-кар

От стандартного Plymouth Barracuda 1970 года шоукар RTS отличается измененной передней частью без фар, хромированным боковым выхлопом, широкими шинами и, конечно, сверхяркой и оригинальной окраской.

Интересно, что сзади смонтировали муляж тормозного парашюта.

Сзади шоукара установлен муляж тормозного парашюта. Фото: Mecum

Муляж тормозного парашюта на Plymouth Cuda RTS. Фото: autoblog.com

Под капотом Plymouth Cuda RTS установлен огромный 7,2-литровый V8 мощностью 390 л. С трехступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

Под капотом Plymouth Cuda RTS установлен 390-сильный V8 объемом 7,2л. Фото: Mecum

Подробно рассмотреть суперкар можно на видео:

Напомним, мы демонстрировали, как выглядит уникальный украинский суперкар на базе "Запорожца". Модель существовала только в одном экземпляре.

Ранее мы рассказывали, что на продажу выставили уникальный суперкар Lotec C1000 1990-х годов, являющийся одним из самых крутых автомобилей тех времен.