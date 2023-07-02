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Як в Україні змінився процес реєстрації автомобілів

2 липня 2023 10:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як в Україні змінився процес реєстрації автомобілів
Процес реєстрації авто. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Уряд дозволив вибирати номерні знаки під час реєстрації автомобілів. Вартість обрання літерно-цифрової комбінації при реєстрації авто буде складати 300 грн, крім платних номерних знаків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Нові правила реєстрації транспортних засобів

У неділю, 30 червня Кабмін ухвалив зміни до правил присвоєння автомобільних номерів. Так, при державній реєстрації авто (за бажанням особи) надаватиметься право вибору номерного знаку (або його буквено-цифрову комбінацію). 

Вартість бронювання номерів на авто становитиме 9 грн на добу, а замовлення бажаної комбінації — 300 грн.

"Реалізація акту забезпечить додаткову гнучкість та варіативність в процесах надання заявникам адміністративних послуг, що пов’язані із державною реєстрацією (перереєстрацією) транспортних засобів", — вважають у МВС. 

Нагадаємо, в Україні водії через необачність можуть паркувати свої автомобілі у неправильних місцях. За це передбачене покарання, яке може спустошити гаманці на кілька тисяч гривень.

Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.

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