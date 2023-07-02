Як в Україні змінився процес реєстрації автомобілів
Уряд дозволив вибирати номерні знаки під час реєстрації автомобілів. Вартість обрання літерно-цифрової комбінації при реєстрації авто буде складати 300 грн, крім платних номерних знаків.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Нові правила реєстрації транспортних засобів
У неділю, 30 червня Кабмін ухвалив зміни до правил присвоєння автомобільних номерів. Так, при державній реєстрації авто (за бажанням особи) надаватиметься право вибору номерного знаку (або його буквено-цифрову комбінацію).
Вартість бронювання номерів на авто становитиме 9 грн на добу, а замовлення бажаної комбінації — 300 грн.
"Реалізація акту забезпечить додаткову гнучкість та варіативність в процесах надання заявникам адміністративних послуг, що пов’язані із державною реєстрацією (перереєстрацією) транспортних засобів", — вважають у МВС.
Нагадаємо, в Україні водії через необачність можуть паркувати свої автомобілі у неправильних місцях. За це передбачене покарання, яке може спустошити гаманці на кілька тисяч гривень.
Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.