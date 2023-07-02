Як в Україні змінився процес реєстрації автомобілів

Процес реєстрації авто. Фото: google

Уряд дозволив вибирати номерні знаки під час реєстрації автомобілів. Вартість обрання літерно-цифрової комбінації при реєстрації авто буде складати 300 грн, крім платних номерних знаків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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У неділю, 30 червня Кабмін ухвалив зміни до правил присвоєння автомобільних номерів. Так, при державній реєстрації авто (за бажанням особи) надаватиметься право вибору номерного знаку (або його буквено-цифрову комбінацію).

Вартість бронювання номерів на авто становитиме 9 грн на добу, а замовлення бажаної комбінації — 300 грн.

"Реалізація акту забезпечить додаткову гнучкість та варіативність в процесах надання заявникам адміністративних послуг, що пов’язані із державною реєстрацією (перереєстрацією) транспортних засобів", — вважають у МВС.

Нагадаємо, в Україні водії через необачність можуть паркувати свої автомобілі у неправильних місцях. За це передбачене покарання, яке може спустошити гаманці на кілька тисяч гривень.

Також ми писали, що в Україні пропонують запровадити штрафи за неналежну підготовку водіїв до керування транспортом. Відповідний законопроєкт чекає на друге читання.