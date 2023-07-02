Как в Украине изменился процесс регистрации автомобилей
Правительство разрешило выбирать номерные знаки при регистрации автомобилей. Стоимость избрания буквенно-цифровой комбинации при регистрации авто будет составлять 300 грн, кроме платных номерных знаков.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Новые правила регистрации транспортных средств
В воскресенье, 30 июня Кабмин принял изменения в правила присвоения автомобильных номеров. Так, при государственной регистрации авто (по желанию лица) будет предоставляться право выбора номерного знака (или его буквенно-цифровой комбинации).
Стоимость бронирования номеров на авто будет составлять 9 грн в сутки, а заказ желаемой комбинации — 300 грн.
"Реализация акта обеспечит дополнительную гибкость и вариативность в процессах предоставления заявителям административных услуг, связанных с государственной регистрацией (перерегистрацией) транспортных средств", — считают в МВД.
Напомним, в Украине водители по опрометчивости могут парковать свои автомобили в неправильных местах. За это предусмотрено наказание, которое может опустошить кошельки на несколько тысяч гривен.
Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом. Соответствующий законопроект ждет второго чтения.