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Как в Украине изменился процесс регистрации автомобилей

2 июля 2023 10:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как в Украине изменился процесс регистрации автомобилей
Процесс регистрации авто. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Правительство разрешило выбирать номерные знаки при регистрации автомобилей. Стоимость избрания буквенно-цифровой комбинации при регистрации авто будет составлять 300 грн, кроме платных номерных знаков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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В воскресенье, 30 июня Кабмин принял изменения в правила присвоения автомобильных номеров. Так, при государственной регистрации авто (по желанию лица) будет предоставляться право выбора номерного знака (или его буквенно-цифровой комбинации).

Стоимость бронирования номеров на авто будет составлять 9 грн в сутки, а заказ желаемой комбинации — 300 грн.

"Реализация акта обеспечит дополнительную гибкость и вариативность в процессах предоставления заявителям административных услуг, связанных с государственной регистрацией (перерегистрацией) транспортных средств", — считают в МВД.

Напомним, в Украине водители по опрометчивости могут парковать свои автомобили в неправильных местах. За это предусмотрено наказание, которое может опустошить кошельки на несколько тысяч гривен.

Также мы писали, что в Украине предлагают ввести штрафы за ненадлежащую подготовку водителей к управлению транспортом. Соответствующий законопроект ждет второго чтения.

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