Потрапили в ДТП за кордоном — як діяти

ДТП за кордоном. Фото: depositphotos

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну мільйони українців покинули свої домівки та виїхали за кордон, чимало з них — на власному автомобілі. Звичайно, ніхто не застрахований від неприємних та аварійних ситуацій на дорозі. Тому варто знати, як діяти, коли потрапили у ДПТ в іншій країні.

Покрокову інструкцію для українських водіїв за кордоном, які потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, опублікував Національний банк України на офіційній сторінці у Facebook.

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Крок 1. Викликати спецслужби (поліція, швидка допомога)

Якщо сталося ДТП, обов'язково слід викликати поліцію. Якщо є постраждалі, слід також викликати швидку допомогу. Тому бажано ці номери знати та зберегти у себе в телефоні.

Коли співробітники поліції прибудуть на місце аварії, вони зобов'язані скласти відповідний протокол.

Обов'язково попросіть у них копію цього документу, а також довідку про обставини ДТП. Надалі ці документи вам знадобляться для отримання страхових виплат.

Важливо: протоколи складають мовою країни, де ви перебуваєте. Якщо ви не можете перекласти та прочитати документи, не підписуйте їх. В такому разі ставиться відповідна відзнака на протоколі.

Крок 2. Зафіксувати місце дорожньо-транспортної пригоди

За можливості зробіть фото та відео місця аварії. А також запишіть свідчення та контакти свідків, якщо такі є. Ці матеріали можуть знадобитися як додаткові докази для страхової компанії.

Крок 3. Звернення у страхову компанію

Потерпілому, крім повідомлення своєї страхової компанії, необхідно звернутися до страхової компанії винуватця ДТП. Саме страховик винуватця ДТП буде відшкодовувати збитки за ремонт автомобіля потерпілого, збитки, заподіяні життю, здоров’ю та/або майну потерпілого.

Слід зауважити, у разі вини страхувальника, зазначеного в картці міжнародного автомобільного страхування, її копія віддається іншому учаснику ДТП (потерпілому).

Винуватцю ДТП теж обов’язково необхідно повідомити страхову компанію, в якій він оформив поліс про настання аварії.

У разі відсутності в іноземного водія-винуватця страхового покриття або ж якщо ДТП сталося за участю водіїв з різних країн на території третьої країни, варто звернутися безпосередньо до національного Бюро країни ДТП (контактні дані про такі бюро зазначені на зворотній стороні страхового сертифіката "Зелена картка").

Оформлення ДТП. Фото: google.com

Чи можна оформити ДТП без участі поліції

Якщо автопригода сталася без постраждалих, травмованих та загиблих, її можна оформити без участі поліції. Для цього необхідно заповнити бланк європротоколу.

В усіх країнах, де він запроваджений, бланки однакові, відрізняється лише мова.

Важлива умова: обоє водіїв повинні мати поліси автоцивільної відповідальності та перебувати у тверезому стані.

Дорожньо-транспортна пригода. Фото: google.com

Навіщо потрібен поліс Зелена карта

Цей страховий поліс — аналог автоцивілки, який покриває відповідальність водія у випадку ДТП за кордоном.

Зелена картка є частиною міжнародної системи страхування, тож водій зобов’язаний оформити поліс для виїзду до країн-членів угоди.

Зазначимо, що країни ЄС, які межують з Україною, є членами договору "Зелена картка". Загалом її вимагають у 45 країнах. Перелік можна подивитися на сайті МТСБУ.

Що покриває Зелена картка

Виплата відшкодування регулюється законодавством країни, де сталася ДТП.

Зелена карта забезпечує покриття збитків, завданих третім особам під час аварії. Іншими словами, страхова компанія сплатить за ремонт автомобіля чи лікування постраждалих. Крім того, чинний страховий поліс захищає водія від штрафів.

Важливо знати, що Зелена карта компенсує збитки тільки третій стороні. Водій автомобіля, що спричинив аварію, не отримає відшкодування збитків. Для цього потрібно мати інший тип страхового поліса — КАСКО з територією дії в ЄС.

Поліс Зелена карта. Фото: freepik.com

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