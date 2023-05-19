Попали в ДТП за границей — как действовать

ДТП за границей. Фото: depositphotos

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину миллионы украинцев покинули свои дома и уехали за границу, многие из них — на собственном автомобиле. Конечно, никто не застрахован от неприятностей и аварийных ситуаций на дороге. Поэтому стоит знать, как поступать, когда попали в ДПТ в другой стране.

Пошаговую инструкцию для украинских водителей за границей, попавших в ДТП, опубликовал Национальный банк Украины на официальной странице в Facebook.

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Три шага, которые следует сделать водителям, попавшим в ДТП за границей

Шаг 1. Вызвать спецслужбы (полиция, скорая помощь)

Если произошло ДТП, обязательно следует вызвать полицию. Если есть пострадавшие, следует также вызвать скорую помощь. Поэтому желательно знать эти номера и сохранить у себя в телефоне.

Когда сотрудники полиции прибудут на место аварии, они обязаны составить соответствующий протокол.

Обязательно попросите у них копию этого документа и справку об обстоятельствах ДТП. В дальнейшем эти документы вам понадобятся для получения страховых выплат.

Важно: протоколы составляют язык страны, где вы находитесь. Если вы не можете перевести и прочитать документы, не подписывайте их. В таком случае ставится соответствующая награда на протоколе.

Шаг 2. Зафиксировать место ДТП

По возможности совершите фото и видео места аварии. Запишите показания и контакты свидетелей, если таковые имеются. Эти материалы могут потребоваться как дополнительные доказательства страховой компании.

Шаг 3. Обращение в страховую компанию

Пострадавшему, кроме сообщения своей страховой компании, необходимо обратиться в страховую компанию виновника ДТП. Именно страховщик виновника ДТП будет возмещать ущерб за ремонт автомобиля пострадавшего, ущерб, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу потерпевшего.

Следует отметить, что в случае вины страхователя, указанного в карточке международного автомобильного страхования, ее копия отдается другому участнику ДТП (потерпевшему).

Виновнику ДТП тоже обязательно необходимо сообщить страховой компании, в которой он оформил полис о наступлении аварии.

В случае отсутствия у иностранного водителя-виновника страхового покрытия или если ДТП произошло с участием водителей из разных стран на территории третьей страны, следует обратиться непосредственно в национальное Бюро страны ДТП (контактные данные о таких бюро указаны на обратной стороне страхового сертификата "Зеленая карта").

Оформление ДТП. Фото: google.com

Можно ли оформить ДТП без участия полиции

Если автопроисшествие произошло без пострадавших, травмированных и погибших, его можно оформить без участия полиции. Для этого необходимо заполнить бланк европротокола.

Во всех странах, где он введен, бланки одинаковы, отличается только речь.

Важное условие: оба водителя должны иметь полисы автогражданской ответственности и находиться в трезвом состоянии.

Дорожно-транспортное происшествие. Фото: google.com

Зачем нужен полис Зеленая карта

Этот страховой полис — аналог автогражданки, покрывающий ответственность водителя в случае ДТП за границей.

Зеленая карта является частью международной системы страхования, поэтому водитель обязан оформить полис для выезда в страны-члены соглашения.

Отметим, что граничащие с Украиной страны ЕС являются членами договора "Зеленая карта". В общей сложности ее требуют в 45 странах. Список можно посмотреть на сайте МТСБУ.

Что покрывает Зеленая карта

Выплата возмещения регулируется законодательством страны, где произошло ДТП.

Зеленая карта обеспечивает покрытие ущерба, нанесенного третьим лицам во время аварии. Другими словами, страховая компания оплатит ремонт автомобиля или лечение пострадавших. Кроме того, действующий страховой полис защищает водителя от штрафов.

Важно знать, что Зеленая карта компенсирует ущерб только третьей стороне. Водитель автомобиля, причинивший аварию, не получит возмещение ущерба. Для этого нужно иметь другой тип страхового полиса – КАСКО с территорией действия в ЕС.

Зеленая карта Полис. Фото: freepik.com

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