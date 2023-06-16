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Імпортозаміщення по-російськи: Lada Auro не завелась під час презентації

16 червня 2023 15:22
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Імпортозаміщення по-російськи: Lada Auro не завелась під час презентації
Російська Lada Aura виробництва "АвтоВАЗ". Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Під час міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі російська компанія "АвтоВАЗ" презентувала новий автомобіль Lada Aura. Однак без конфузів не обійшлося — машина просто не завелася. 

Відео з невдалої презентації з'явилося на телеграм-каналі "Украина 365".

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На Петербурзькому міжнародному економічному форумі "АвтоВАЗ" вирішив продемонструвати свою нову розробку в дії російському міністру фінансів Антону Сілуанову, голові Сбербанку Герману Грефу та журналістам. 

Однак презентація пішла не за планом, і машина не завелась. Тож голові "АвтоВАЗу" довелось лізти під капот новенької Lada Aura і вирішувати проблему на ходу. 

На іншому відео чути пояснення ситуації. Мовляв, ну зачекайте, це ж прототип. 

Зазначимо, що нове авто було розроблене на платформі моделі Lada Vesta. Виробник позиціонує її як "авто для ділових людей.

Нагадаємо, за статистикою від Податкового комітету ВРУ, росіян, охочих купувати вітчизняні новинки від Lada, стає дедалі менше

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