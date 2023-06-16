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Импортозамещение по-русски: Lada Auro не завелась во время презентации

16 июня 2023 15:22
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Импортозамещение по-русски: Lada Auro не завелась во время презентации
Российская Lada Aura производства "АвтоВАЗ". Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

В ходе международного экономического форума в Санкт-Петербурге российская компания "АвтоВАЗ" представила новый автомобиль Lada Aura. Однако без конфузов не обошлось — машина просто не завелась.

Видео из неудачной презентации появилось на телеграмм-канале "Украина 365".

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Импортозамещение пошло не по плану

На Петербургском международном экономическом форуме "АвтоВАЗ" решил продемонстрировать свою новую разработку в действии российскому министру финансов Антону Силуанову, главе Сбербанка Герману Грефу и журналистам.

Однако презентация пошла не по плану и машина не завелась. Так что главе "АвтоВАЗа" пришлось лезть под капот новенькой Lada Aura и решать проблему на ходу.

На другом видео слышно объяснение ситуации. Мол, ну подождите, это прототип.

Отметим, что новый автомобиль был разработан на платформе модели Lada Vesta. Производитель позиционирует ее как "авто для деловых людей".

Напомним, по статистике от Налогового комитета ВРУ, россиян, желающих покупать отечественные новинки от Lada, становится все меньше.

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