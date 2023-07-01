Рейтинг найдорожчих автомобілів з пробігом в Україні 2023

Rolls-Royce Phantom та дівчата. Джерело: bestclubwork.de

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Про що ми думаємо, коли чуємо словосполучення "автомобілі з пробігом". Певно про старенький Lanos, який вже об'їздив пів України з мішками картошки у багажнику, або про Renault Logan з сервісу таксі, у якого пробіг більше ніж у "Вояджера".

Новини.LIVE ламають стереотипи, зібравши найдорожчі вживані автомобілі, які продаються на українському авторинку.

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Lamborghini Urus 2020

П'яте місце і найдешевше авто в нашому списку. Lamborghini Urus є сміливим кроком Lamborghini у новий напрямок, що поєднує розкіш та продуктивність у рамках універсального позашляховика.

Він оснащений потужним 4,0-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом і пропонує неймовірну потужність. Завдяки цьому автомобіль може розігнатися до високих швидкостей за лічені секунди.

Слід зазначити, що авто, яке виставлено на продаж, було в ДТП на території США в 2022 році із "пошкодженням зовнішнього інтерфейсу"

Пробіг: 37 тис. км.

Ціна: 339 тис. доларів (12 644 700 грн).

Ціни на Lamborghini Urus 2020 на українському ринку вживаних автомобілів. Джерело: auto.ria.com

Шестиколісний Mercedes-Benz G-Class

Найоригінальніше авто в нашій добірці. Це переробка Mercedes-Benz G-Class 2008 року. Автомобіль має шість коліс і оригінальний середній прохідний міст з карданами. При цьому, як вказано в об'яві, понижуючі передачі та блокування диференціалу в машині повністю робочі.

Фактично цей автомобіль є клоном Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 (коштує більше мільйона доларів). Розроблявся він компанією Kubay Design на базі Mercedes G-class W463 2008 року випуску з 5, 5 літровим бензиновим двигуном.

Пробіг: 185 тисяч км.

Ціна: 352 600 доларів (13 152 000 грн).

Brabus G800 G-Tronic

Ще один Mercedes-Benz у нашому списку. І це також переробка. На цей раз над машиною попрацювали майстри з Brabus.

Основою для Brabus G800 G-Tronic служить Mercedes-Benz G63 AMG, проте після проходження тюнінгу від Brabus він набуває нового рівня розкоші та потужності. Автомобіль оснащений 4,0-літровим двигуном V8, до якого додаються два великі турбонаддуви та додаткові модифікації, щоб досягти приголомшливої ​​потужності аж до 800 кінських сил.

Зовні Brabus G800 G-Tronic вирізняється своїм агресивним та екстравагантним стилем. Машина отримала спеціальні аеродинамічні обвіси, які підвищують аеродинамічні характеристики та створюють унікальний зовнішній вигляд.

Пробіг: 31 тис. км.

Ціна: 399 тис. доларів (14 882 700 грн).

Ціни на Brabus G800 G-Tronic на українському ринку вживаних автомобілів. Джерело: auto.ria.com

Rolls-Royce Cullinan Launch Edition 2019

Rolls-Royce Cullinan Launch Edition 2019 — це особлива версія легендарного позашляховика, випущена на честь запуску моделі Cullinan. Cullinan — перший позашляховик, створений Rolls-Royce.

Кузов автомобіля зібраний вручну, а кожна деталь усередині Cullinan Launch Edition ретельно продумана та виготовлена ​​з використанням високоякісних матеріалів, включаючи натуральну шкіру, дерево та метал.

Під капотом Rolls-Royce Cullinan Launch Edition 2019 знаходиться потужний 6.7 л двигун, який забезпечує високу продуктивність та динамічні характеристики. Автомобіль також оснащений системами повного приводу та активною підвіскою, що дозволяє йому справлятися з будь-якими типами доріг.

Пробіг: 24 тис. км.

Ціна: 400 тис. доларів (14 920 000 грн).

Ціни на Rolls-Royce Cullinan Launch Edition 2019 на українському ринку вживаних автомобілів. Джерело: auto.ria.com

Rolls-Royce Phantom SWB 2019

Найдорожче авто в нашому списку. Rolls-Royce Phantom SWB 2019 — це флагманський седан від Rolls-Royce. Автомобіль має елегантні лінії, розкішні пропорції та бездоганне виконання. Він відрізняється величезною решіткою радіатора, елегантними фарами та формою кузова, що створює величне враження на дорозі.

Кожна деталь салону виконана з увагою до деталей та використанням високоякісних матеріалів, таких як натуральна шкіра, дерево та метал. Автомобіль оснащений потужним 6,75-літровим двигуном V12, який забезпечує плавний та безшумний рух, а також видатну динаміку.

Пробіг: 24 тис. км.

Ціна: 450 тис. доларів (16 785 000 грн).

Ціни на Rolls-Royce Phantom SWB 2019 на українському ринку вживаних автомобілів. Джерело: auto.ria.com

Нагадаємо, ми розповідали, як змінився ринок вживаних авто в Україні в 2023 році та зібрали ціни на найпопулярніші моделі вживаних автомобілів.