Рейтинг самых дорогих автомобилей с пробегом в Украине 2023

Rolls-Royce Phantom и девушки. Источник: bestclubwork.de

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

О чем мы думаем, когда слышим словосочетание "автомобили с пробегом". Наверное, о стареньком Lanos, который уже объездил пол Украины с мешками картошки в багажнике, или о Renault Logan с сервиса такси, у которого пробег больше чем у "Вояджера".

Новости.LIVE ломают стереотипы, собрав самые дорогие подержанные автомобили, которые продаются на украинском авторынке.

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Lamborghini Urus 2020

Пятое место и самое дешевое авто в нашем списке. Lamborghini Urus является смелым шагом Lamborghini в новое направление, сочетающее роскошь и производительность в рамках универсального внедорожника.

Он оснащен мощным 4,0-литровым V8 двигателем с двойным турбонаддувом и предлагает невероятную мощность. Благодаря этому автомобиль может разогнаться до высочайших скоростей в считанные секунды.

Следует отметить, что выставленный на продажу автомобиль был в ДТП на территории США в 2022 году с "повреждением внешнего интерфейса"

Пробег: 37 тыс. км.

Цена: 339 тыс. долларов (12644700 грн).

Цены на Lamborghini Urus 2020 на украинском рынке подержанных автомобилей. Источник: auto.ria.com

Шестиколесный Mercedes-Benz G-Class

Самое оригинальное авто в нашей подборке. Это переработка Mercedes-Benz G-Class в 2008 году. Автомобиль имеет шесть колес и оригинальный средний проходной мост с карданами. При этом, как указано в объявлении, понижающие передачи и блокировки дифференциала в машине полностью рабочие.

Фактически, этот автомобиль является клоном Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 (стоит более миллиона долларов). Разрабатывался он компанией Kubay Design на базе Mercedes G-class W463 2008 года выпуска с 5,5 литровым бензиновым двигателем.

Пробег: 185 тысяч км.

Цена: 352 600 долларов (13,152 млн грн).

Brabus G800 G-Tronic

Еще один Mercedes-Benz в нашем списке. И это тоже переработка. На этот раз над машиной поработали мастера из Brabus.

Основой для Brabus G800 G-Tronic служит Mercedes-Benz G63 AMG, однако после прохождения тюнинга от Brabus он приобретает новый уровень роскоши и мощности. Автомобиль оснащен 4,0-литровым двигателем V8, к которому прилагаются два больших турбонаддува и дополнительные модификации, чтобы достичь потрясающей мощности вплоть до 800 лошадиных сил.

Внешне Brabus G800 G-Tronic отличается агрессивным и экстравагантным стилем. Машина получила специальные аэродинамические обвесы, повышающие аэродинамические характеристики и создающие уникальный внешний вид.

Пробег: 31 тыс. км.

Цена: 399 тыс. долларов (14882700 грн).

Цены на Brabus G800 G-Tronic на украинском рынке подержанных автомобилей. Источник: auto.ria.com

Rolls-Royce Cullinan Launch Edition 2019

Rolls-Royce Cullinan Launch Edition 2019 – это особая версия легендарного внедорожника, выпущенная в честь запуска модели Cullinan. Cullinan – первый внедорожник, созданный Rolls-Royce.

Кузов автомобиля собран вручную, а каждая деталь внутри Cullinan Launch Edition тщательно продумана и изготовлена ​​с использованием высококачественных материалов, включая натуральную кожу, дерево и металл.

Под капотом Rolls-Royce Cullinan Launch Edition 2019 находится мощный 6,7 л двигатель, обеспечивающий высокую производительность и динамические характеристики. Автомобиль оснащен системами полного привода и активной подвеской, что позволяет ему справляться с любыми типами дорог.

Пробег: 24 тыс. км.

Цена: 400 тыс. долларов (14,92 млн грн).

Цены на Rolls-Royce Cullinan Launch Edition 2019 года на украинском рынке подержанных автомобилей. Источник: auto.ria.com

Rolls-Royce Phantom SWB 2019

Самое дорогое авто в нашем списке. Rolls-Royce Phantom SWB 2019 – это флагманский седан от Rolls-Royce. Автомобиль имеет элегантные линии, роскошные пропорции и идеальное исполнение. Он отличается огромной решеткой радиатора, элегантными фарами и формой кузова, что производит серьезное впечатление на дороге.

Каждая деталь салона выполнена с вниманием к деталям и использованием высококачественных материалов, таких как натуральная кожа, дерево и металл. Автомобиль оснащен мощным 6,75-литровым двигателем V12, обеспечивающим плавное и бесшумное движение, а также отличную динамику.

Пробег: 24 тыс. км.

Цена: 450 тыс. долларов (16,785 млн грн).

Цены на Rolls-Royce Phantom SWB 2019 на украинском рынке подержанных автомобилей. Источник: auto.ria.com

Напомним, мы рассказывали, как изменился рынок подержанных авто в Украине в 2023 году и собрали цены на самые популярные модели подержанных автомобилей.