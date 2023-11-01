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Латвія надасть Україні ще 20 авто, які конфіскували у нетверезих водіїв

1 листопада 2023 06:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Латвія надасть Україні ще 20 авто, які конфіскували у нетверезих водіїв
Україні передаватимуть конфісковані авто. Фото: УНІАН
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Латвія надасть Україні два десятки автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. Відповідне рішення підтримав латвійський уряд.

Про повідомляє національний мовник LSM.

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Зазначається, що Україна отримає 20 одиниць загальною ринковою вартістю близько 56 тис. євро.

"Ці машини зокрема вирушать до Полтавської 1-ї міської лікарні, медичного центру у Харкові, військової міської адміністрації Херсона та інших організацій у Херсонській області", — вказано у повідомленні.

Військова допомога Україні

Додамо, що член Республіканської партії США й можливий кандидат на президентських виборах 2024 року Крістофер Крісті вважає, що варто збільшити розмір допомоги Україні.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшла ще одна пускова установка ЗРК IRIS-T, чотири бронетранспортери та інша зброя й амуніція для військових.

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