Латвия предоставит Украине еще 20 авто, которые конфисковали у нетрезвых водителей

Украине будут передавать конфискованные авто. Фото: УНИАН

Латвия предоставит Украине два десятка автомобилей, которые конфисковали у нетрезвых водителей. Соответствующее решение поддержало латвийское правительство.

Об этом сообщает национальный вещатель LSM .

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"Эти машины в частности отправятся в Полтавскую 1-ю городскую больницу, медицинский центр в Харькове, военную городскую администрацию Херсона и другие организации в Херсонской области ", — указано в сообщении.

Военная помощь Украине

Добавим, что член Республиканской партии США и возможный кандидат на президентских выборах 2024 Кристофер Кристи считает, что стоит увеличить размер помощи Украине.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла еще одна пусковая установка ЗРК IRIS-T, четыре бронетранспортера и другое оружие и амуниция для военных.