Латвия предоставит Украине еще 20 авто, которые конфисковали у нетрезвых водителей
Латвия предоставит Украине два десятка автомобилей, которые конфисковали у нетрезвых водителей. Соответствующее решение поддержало латвийское правительство.
Об этом сообщает национальный вещатель LSM .
Украина получит 20 единиц общей рыночной стоимостью около 56 тыс. евро.
"Эти машины в частности отправятся в Полтавскую 1-ю городскую больницу, медицинский центр в Харькове, военную городскую администрацию Херсона и другие организации в Херсонской области ", — указано в сообщении.
Военная помощь Украине
Добавим, что член Республиканской партии США и возможный кандидат на президентских выборах 2024 Кристофер Кристи считает, что стоит увеличить размер помощи Украине.
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла еще одна пусковая установка ЗРК IRIS-T, четыре бронетранспортера и другое оружие и амуниция для военных.
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