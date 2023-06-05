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Латвія віддала Україні 66 автівок, які конфіскувала у п’яниць

5 червня 2023 03:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Латвія віддала Україні 66 автівок, які конфіскувала у п’яниць
Автівка на евакуаторі. Фото: Суспільне Львів
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

66 автомобілів, які були конфісковані у Латвії у нетверезих водіїв, вже в Україні. За даними поліції Латвії, лише за останню добу там затримали 17 кермувальників напідпитку.

Про це повідомляє видання Delfi.

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Як відомо, у Латвії діє закон "Про підтримку цивільного населення в Україні". Відповідно до нього, Україні можуть передаватись на безоплатній основі транспортні засоби. Все для того, аби запобігти наслідкам надзвичайної ситуації, пов'язаної з військовими діями в Україні, та задля підтримки українців.

Таким чином Латвія хоче допомогти Україні у боротьбі з російською агресією.

"За водіння в нетверезому стані були порушені чотири адміністративні справи і 13 кримінальних проваджень. У п'яти випадках транспортні засоби спійманих водіїв будуть конфісковані, а з восьми водіїв буде стягнута вартість транспортних засобів", — пише видання.

Нагадаємо, у Латвії вважають, що для міцного миру Україна має бути частиною НАТО. У генсека НАТО Столтенберга інша позиція. Він вважає, що поки триває війна — це неможливо. Він додав, що розглядати це питання будуть вже після закінчення війни.

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