Латвия отдала Украине 66 автомобилей, которые конфисковала у пьяниц

Автомобиль на эвакуаторе. Фото: Общественое Львов

66 автомобилей, которые были конфискованы в Латвии у нетрезвых водителей, уже в Украине. По данным полиции Латвии, только за последние сутки там задержали 17 подвыпивших водителей.

Об этом сообщает издание Delfi.

Читайте также:

Как известно, в Латвии действует закон "О поддержке гражданского населения в Украине". В соответствии с ним, Украине могут передаваться на безвозмездной основе транспортные средства. Все для того, чтобы предотвратить последствия чрезвычайной ситуации, связанной с военными действиями в Украине, и для поддержки украинцев.

Таким образом, Латвия хочет помочь Украине в борьбе с российской агрессией.

"За вождение в нетрезвом состоянии были возбуждены четыре административных дела и 13 уголовных производств. В пяти случаях транспортные средства пойманных водителей будут конфискованы, а с восьми водителей будет взыскана стоимость транспортных средств", — пишет издание.

Напомним, в Латвии считают, что для крепкого мира Украина должна быть частью НАТО. У генсека НАТО Столтенберга другая позиция. Он считает, что пока идет война — это невозможно. Он добавил, что рассматривать этот вопрос будут уже после окончания войны.