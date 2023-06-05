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Латвия отдала Украине 66 автомобилей, которые конфисковала у пьяниц

5 июня 2023 03:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Латвия отдала Украине 66 автомобилей, которые конфисковала у пьяниц
Автомобиль на эвакуаторе. Фото: Общественое Львов
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

66 автомобилей, которые были конфискованы в Латвии у нетрезвых водителей, уже в Украине. По данным полиции Латвии, только за последние сутки там задержали 17 подвыпивших водителей.

Об этом сообщает издание Delfi.

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Как известно, в Латвии действует закон "О поддержке гражданского населения в Украине". В соответствии с ним, Украине могут передаваться на безвозмездной основе транспортные средства. Все для того, чтобы предотвратить последствия чрезвычайной ситуации, связанной с военными действиями в Украине, и для поддержки украинцев.

Таким образом, Латвия хочет помочь Украине в борьбе с российской агрессией.

"За вождение в нетрезвом состоянии были возбуждены четыре административных дела и 13 уголовных производств. В пяти случаях транспортные средства пойманных водителей будут конфискованы, а с восьми водителей будет взыскана стоимость транспортных средств", — пишет издание.

Напомним, в Латвии считают, что для крепкого мира Украина должна быть частью НАТО. У генсека НАТО Столтенберга другая позиция. Он считает, что пока идет война — это невозможно. Он добавил, что рассматривать этот вопрос будут уже после окончания войны.

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