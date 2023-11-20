Майже 2,5 тисячі українців загинули у ДТП від початку року
В Україні від початку 2023 року зареєстрували понад 19,7 тисячі аварій на дорогах. Внаслідок ДТП загинули 2492 людини, ще 24 774 — травмувалися.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.
День пам’яті жертв ДТП
На тлі інцидентів він пригадав, що згідно з Резолюцією ООН, третю неділю листопада оголошено Всесвітнім днем пам’яті жертв ДТП.
"Звісно, що ворог забирає значно більше життів наших воїнів і цивільних людей щодня. Проте багато наших громадян травмуються і гинуть також і в таких прикрих подіях, як ДТП. На частину з цих ДТП також вплинули наслідки повномасштабної агресії", — зазначив Білошицький.
Водіїв закликати дотримуватися правил ПДР
Представник патрульної поліції закликав пам’ятати про безпечну дистанцію та правила маневрування, зокрема:
- сідати за кермо тверезими та відпочилими;
- користуватися ременями безпеки;
- пішоходам — носити світловідбивні елементи на одязі.
Що відомо про останні ДТП в Україні
Нагадаємо, 19 листопада світ вшановує пам'ять жертв дорожньо-транспортних пригод. Свого часу Харків називали столицею смертельних аварій, цей регіон найчастіше стає об'єктом уваги в потоках новин, привертаючи увагу свіжими звітами про драматичні дорожні пригоди.
Водночас в неділю, 19 листопада, у Польщі сталася смертельна ДТП. Внаслідок страшної аварії загинуло троє українців, МЗС це підтвердило.
Читайте Новини.LIVE!