Майже 2,5 тисячі українців загинули у ДТП від початку року

ДТП на одній з доріг України. Фото: Апостроф

В Україні від початку 2023 року зареєстрували понад 19,7 тисячі аварій на дорогах. Внаслідок ДТП загинули 2492 людини, ще 24 774 — травмувалися.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

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День пам’яті жертв ДТП

На тлі інцидентів він пригадав, що згідно з Резолюцією ООН, третю неділю листопада оголошено Всесвітнім днем пам’яті жертв ДТП.

"Звісно, що ворог забирає значно більше життів наших воїнів і цивільних людей щодня. Проте багато наших громадян травмуються і гинуть також і в таких прикрих подіях, як ДТП. На частину з цих ДТП також вплинули наслідки повномасштабної агресії", — зазначив Білошицький.

Водіїв закликати дотримуватися правил ПДР

Представник патрульної поліції закликав пам’ятати про безпечну дистанцію та правила маневрування, зокрема:

сідати за кермо тверезими та відпочилими;

користуватися ременями безпеки;

пішоходам — носити світловідбивні елементи на одязі.

Що відомо про останні ДТП в Україні

Нагадаємо, 19 листопада світ вшановує пам'ять жертв дорожньо-транспортних пригод. Свого часу Харків називали столицею смертельних аварій, цей регіон найчастіше стає об'єктом уваги в потоках новин, привертаючи увагу свіжими звітами про драматичні дорожні пригоди.

Водночас в неділю, 19 листопада, у Польщі сталася смертельна ДТП. Внаслідок страшної аварії загинуло троє українців, МЗС це підтвердило.