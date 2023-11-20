Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Майже 2,5 тисячі українців загинули у ДТП від початку року arrow

Майже 2,5 тисячі українців загинули у ДТП від початку року

20 листопада 2023 00:21
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Майже 2,5 тисячі українців загинули у ДТП від початку року
ДТП на одній з доріг України. Фото: Апостроф
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні від початку 2023 року зареєстрували понад 19,7 тисячі аварій на дорогах. Внаслідок ДТП загинули 2492 людини, ще 24 774 — травмувалися.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Читайте також:

День пам’яті жертв ДТП

На тлі інцидентів він пригадав, що згідно з Резолюцією ООН, третю неділю листопада оголошено Всесвітнім днем пам’яті жертв ДТП.

"Звісно, що ворог забирає значно більше життів наших воїнів і цивільних людей щодня. Проте багато наших громадян травмуються і гинуть також і в таких прикрих подіях, як ДТП. На частину з цих ДТП також вплинули наслідки повномасштабної агресії", — зазначив Білошицький.

Водіїв закликати дотримуватися правил ПДР

Представник патрульної поліції закликав пам’ятати про безпечну дистанцію та правила маневрування, зокрема:

  • сідати за кермо тверезими та відпочилими;
  • користуватися ременями безпеки;
  • пішоходам — носити світловідбивні елементи на одязі. 

Що відомо про останні ДТП в Україні

Нагадаємо, 19 листопада світ вшановує пам'ять жертв дорожньо-транспортних пригод. Свого часу Харків називали столицею смертельних аварій, цей регіон найчастіше стає об'єктом уваги в потоках новин, привертаючи увагу свіжими звітами про драматичні дорожні пригоди. 

Водночас в неділю, 19 листопада, у Польщі сталася смертельна ДТП. Внаслідок страшної аварії загинуло троє українців, МЗС це підтвердило.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

20:45 Рецепт моркви по-корейськи, яка смачніша ніж на ринку

Актуальне по темі