Почти 2,5 тысяч украинцев погибли в ДТП с начала года

ДТП на одной из дорог Украины. Фото: Апостроф

В Украине с начала 2023 года зарегистрировали более 19,7 тысяч аварий на дорогах. В результате ДТП погибли 2492 человека, еще 24 774 — травмировались.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

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День памяти жертв ДТП

На фоне инцидентов он вспомнил, что согласно Резолюции ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв ДТП.

"Конечно, враг уносит гораздо больше жизней наших воинов и гражданских людей каждый день. Однако многие наши граждане травмируются и погибают также и в таких досадных событиях, как ДТП. На часть из этих ДТП также повлияли последствия полномасштабной агрессии", — отметил Белошицкий.

Водителей призывать соблюдать правила ПДД

Представитель патрульной полиции призвал помнить о безопасной дистанции и правилах маневрирования, в частности:

садиться за руль трезвыми и отдохнувшими;

пользоваться ремнями безопасности;

пешеходам — носить светоотражающие элементы на одежде.

Что известно о последних ДТП в Украине

Напомним, 19 ноября мир чтит память жертв дорожно-транспортных происшествий. В свое время Харьков называли столицей смертельных аварий, этот регион чаще всего становится объектом внимания в новостных потоках, привлекая внимание свежими отчетами о драматических дорожных происшествиях.

В воскресенье, 19 ноября, в Польше произошло смертельное ДТП. В результате страшной аварии погибли трое украинцев, МИД это подтвердило.