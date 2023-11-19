На кордоні поменшало вантажівок на в'їзді зі Словаччини та Угорщини — яка ситуація зараз

Черги вантажного транспорту на кордоні України. Фото: Reuters

На Закарпатті митники фіксують зменшення черг вантажівок на в'їзд зі сторони Словаччини та Угорщини. Протягом минулої доби через два пункти пропуску до України заїхало понад 1500 одиниць вантажного транспорту.

Про це розповіла речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, пише Укрінформ.

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Так, за словами речниці, станом на ранок 19 листопада черги на в'їзд в Україну зменшилися.

"Наразі з боку Словаччини перед КПП "Ужгород" стоять 370 фур, із боку Угорщини перед КПП "Тиса" очікують оформлення 400 вантажівок", — сказала вона.

Сенгетовська зазначила, що протягом останніх трьох діб на КПП "Ужгород-Виншнє Немєцке" оформлено та пропущено 643 вантажівки, на КПП "Тиса-Загонь" — 939 одиниць.

Представниця митниці відзначила злагоджену роботу колег Угорщини та Словаччини — митників, прикордонників та поліцію.

"Колеги з розумінням ставляться до складної ситуації через страйк польських перевізників та йдуть Україні назустріч у розв'язанні гострої проблеми — розвантажити черги на польському кордоні", — додала вона.

Нагадаємо, що польські перевізники протестують на кордоні з Україною починаючи від 6 листопада, блокуючи рух вантажного транспорту. Вони висувають три вимоги, найжорсткіша з яких — заборонити реєстрацію автомобілів, які не походять з Євросоюзу, у Польщі.

Крім того, станом на 19 листопада з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.