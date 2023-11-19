Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow На кордоні поменшало вантажівок на в'їзді зі Словаччини та Угорщини — яка ситуація зараз arrow

На кордоні поменшало вантажівок на в'їзді зі Словаччини та Угорщини — яка ситуація зараз

19 листопада 2023 14:38
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
На кордоні поменшало вантажівок на в'їзді зі Словаччини та Угорщини — яка ситуація зараз
Черги вантажного транспорту на кордоні України. Фото: Reuters
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

На Закарпатті митники фіксують зменшення черг вантажівок на в'їзд зі сторони Словаччини та Угорщини. Протягом минулої доби через два пункти пропуску до України заїхало понад 1500 одиниць вантажного транспорту.

Про це розповіла речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, пише Укрінформ.

Читайте також:

Черги вантажівок на кордоні України

Так, за словами речниці, станом на ранок 19 листопада черги на в'їзд в Україну зменшилися.

"Наразі з боку Словаччини перед КПП "Ужгород" стоять 370 фур, із боку Угорщини перед КПП "Тиса" очікують оформлення 400 вантажівок", — сказала вона.

Сенгетовська зазначила, що протягом останніх трьох діб на КПП "Ужгород-Виншнє Немєцке" оформлено та пропущено 643 вантажівки, на КПП "Тиса-Загонь" — 939 одиниць.

Представниця митниці відзначила злагоджену роботу колег Угорщини та Словаччини — митників, прикордонників та поліцію.

"Колеги з розумінням ставляться до складної ситуації через страйк польських перевізників та йдуть Україні назустріч у розв'язанні гострої проблеми — розвантажити черги на польському кордоні", — додала вона.

Нагадаємо, що польські перевізники протестують на кордоні з Україною починаючи від 6 листопада, блокуючи рух вантажного транспорту. Вони висувають три вимоги, найжорсткіша з яких — заборонити реєстрацію автомобілів, які не походять з Євросоюзу, у Польщі. 

Крім того, станом на 19 листопада з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі