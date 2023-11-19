На границе стало меньше грузовиков на въезде из Словакии и Венгрии — какая ситуация сейчас

Очереди грузового транспорта на границе Украины. Фото: Reuters

В Закарпатье таможенники фиксируют уменьшение очередей грузовиков на въезд со стороны Словакии и Венгрии. За прошедшие сутки через два пункта пропуска в Украину въехало более 1500 единиц грузового транспорта.

Об этом рассказала спикер Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская, пишет Укринформ.

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Очереди грузовиков на границе Украины

Так, по словам пресс-секретаря, по состоянию на утро 19 ноября очереди на въезд в Украину уменьшились.

"Сейчас со стороны Словакии перед КПП "Ужгород" стоят 370 фур, со стороны Венгрии перед КПП "Тиса" ожидают оформление 400 грузовиков", — сказала она.

Сенгетовская отметила, что за последние три дня на КПП "Ужгород-Вишнее Немецкое" оформлено и пропущено 643 грузовика, на КПП "Тиса-Загонь" — 939 единиц.

Представительница таможни отметила слаженную работу коллег Венгрии и Словакии - таможенников, пограничников и полицию.

"Коллеги с пониманием относятся к сложной ситуации из-за забастовки польских перевозчиков и идут Украине навстречу в решении острой проблемы — разгрузить очереди на польской границе", — добавила она.

Напомним, что польские перевозчики протестуют на границе с Украиной, начиная с 6 ноября, блокируя движение грузового транспорта. Они выдвигают три требования, самое жесткое из которых — запретить регистрацию автомобилей, не происходящих из Евросоюза, в Польше.

Кроме того, по состоянию на 19 ноября появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.