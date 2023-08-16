На польському кордоні прискіпливо перевіряють українців: з чим це пов’язано
На польському кордоні почали ретельніше перевіряти українців. Нібито навіть не дозволяють провозити продукти для власного вжитку.
Що заборонено завозити у Польщу, йдеться на сайті granica.gov.pl.
Перевірки на польському кордоні
Українці у соцмережах розповідають про власний досвід перетину кордону.
"Їдете до Польщі з дитиною, не забудьте її добре нагодувати перед в'їздом на польську сторону. Польський митник забере не лише бутерброди з шинкою, а й фрукти а іншу їжу. Навіть за одне яблуко можна отримати штраф", — пишуть користувачі соцмереж.
При цьому зазначають, що суворий підхід залежить від прикордонника на зміні.
"Раз з салом пропустять, а можуть і на одне яблуко сказати "не можна", — написала одна з українок.
Які продукти можна завозити до ЄС
На сайті Євросоюзу зазначається, що можна взяти з собою "обмежену кількість фруктів і овочів, а також яєць, яєчних продуктів і меду. Дозволяється також обмежена кількість риби або рибних продуктів".
Заборонено провозити без ветеринарного контролю до Польщі:
- м'ясні продукти та субпродукти;
- молочні продукти, включаючи кондитерські вироби з ними.
Такі продукти треба залишити у спеціальних контейнерах на кордоні.
Дозволяється провозити:
- сухе молоко та дитяче та спеціальне харчування за медичними показаннями в закритій упаковці — 2 кг;
- свіжу (морожену) або приготовану рибу — 20 кг.
- корми для тварин за медичними показаннями, що запаковані у спеціальне пакування — 2 кг.
Дозволяється також:
- по 5 кг овочів та фруктів,
- до 2 кг меду.
- Кави — лише 0,5 кг.
- Сигарет можна везти до 40 шт.
- Алкоголю з міцністю понад 22% — 1 л, вина — 4 л, пива — 16 л.
Нагадаємо, досить часто виникає неприємна ситуація у вигляді загублених документів, зокрема паспорта. Після втрати відповідного документа у Польщі можна отримати посвідку на повернення в Україну.
Якщо ви втратили закордонний паспорт в Польщі вам необхідно звернутися до найближчого відділу місцевої поліції та отримати довідку або ж офіційний документ про те, що ви заявили про втрату паспорта.