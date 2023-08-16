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На польському кордоні прискіпливо перевіряють українців: з чим це пов’язано

16 серпня 2023 02:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На польському кордоні прискіпливо перевіряють українців: з чим це пов’язано
Черги автобусів та автомобілів при перетині кордону. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На польському кордоні почали ретельніше перевіряти українців. Нібито навіть не дозволяють провозити продукти для власного вжитку.

Що заборонено завозити у Польщу, йдеться на сайті granica.gov.pl.

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Перевірки на польському кордоні

Українці у соцмережах розповідають про власний досвід перетину кордону.

"Їдете до Польщі з дитиною, не забудьте її добре нагодувати перед в'їздом на польську сторону. Польський митник забере не лише бутерброди з шинкою, а й фрукти а іншу їжу. Навіть за одне яблуко можна отримати штраф", — пишуть користувачі соцмереж.

При цьому зазначають, що суворий підхід залежить від прикордонника на зміні.

 "Раз з салом пропустять, а можуть і на одне яблуко сказати "не можна", — написала одна з українок. 

Які продукти можна завозити до ЄС 

На сайті Євросоюзу зазначається, що можна взяти з собою "обмежену кількість фруктів і овочів, а також яєць, яєчних продуктів і меду. Дозволяється також обмежена кількість риби або рибних продуктів".

Заборонено провозити без ветеринарного контролю до Польщі:

  • м'ясні продукти та субпродукти;
  • молочні продукти, включаючи кондитерські вироби з ними.

Такі продукти треба залишити у спеціальних контейнерах на кордоні.

Дозволяється провозити:

  • сухе молоко та дитяче та спеціальне харчування за медичними показаннями в закритій упаковці — 2 кг;
  • свіжу (морожену) або приготовану рибу — 20 кг.
  • корми для тварин за медичними показаннями, що запаковані у спеціальне пакування — 2 кг.

Дозволяється також:

  • по 5 кг овочів та фруктів,
  • до 2 кг меду.
  • Кави — лише 0,5 кг.
  • Сигарет можна везти до 40 шт.
  • Алкоголю з міцністю понад 22% — 1 л, вина — 4 л, пива — 16 л.

Нагадаємо, досить часто виникає неприємна ситуація у вигляді загублених документів, зокрема паспорта. Після втрати відповідного документа у Польщі можна отримати посвідку на повернення в Україну.

Якщо ви втратили закордонний паспорт в Польщі вам необхідно звернутися до найближчого відділу місцевої поліції та отримати довідку або ж офіційний документ про те, що ви заявили про втрату паспорта.

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