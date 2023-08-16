Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow На польской границе тщательно проверяют украинцев: с чем это связано arrow

На польской границе тщательно проверяют украинцев: с чем это связано

16 августа 2023 02:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На польской границе тщательно проверяют украинцев: с чем это связано
Очереди автобусов и автомобилей при пересечении границы. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На польской границе начали более тщательно проверять украинцев. Якобы даже не разрешают провозить продукты для собственного потребления.

Что запрещено ввозить в Польшу, сообщается на сайте granica.gov.pl.

Читайте также:

Проверки на польской границе

Украинцы в соцсетях рассказывают о собственном опыте пересечения границы.

"Едете в Польшу с ребенком, не забудьте его хорошо накормить перед въездом на польскую сторону. Польский таможенник заберет не только бутерброды с ветчиной, но и фрукты и другую еду. Даже за одно яблоко можно получить штраф", — пишут пользователи соцсетей.

При этом отмечают, что серьезный подход зависит от пограничника на смене.

  "Раз с салом пропустят, а могут и на одно яблоко сказать "нельзя"", — написала одна из украинок.  

Какие продукты можно завозить в ЕС

На сайте Евросоюза отмечается, что можно взять с собой "ограниченное количество фруктов и овощей, а также яиц, яичных продуктов и меда. Разрешается также ограниченное количество рыбы или рыбных продуктов".

Запрещено провозить без ветеринарного контроля в Польшу:

  • мясные продукты и субпродукты;
  • молочные продукты, включая кондитерские изделия с ними.

Такие продукты следует оставить в специальных контейнерах на границе.

Разрешается провозить:

  • сухое молоко и детское и специальное питание по медицинским показаниям в закрытой упаковке — 2 кг;
  • свежую (мороженую) или приготовленную рыбу — 20 кг.
  • корма для животных по медицинским показаниям, упакованные в специальную упаковку — 2 кг.

Разрешается также:

  • по 5 кг овощей и фруктов,
  • до 2 кг меда.
  • Кофе — всего 0,5 кг.
  • Сигарет можно везти до 40 шт.
  • Алкоголя с крепостью свыше 22% — 1 л, вина — 4 л, пива — 16 л.

Напомним, довольно часто возникает неприятная ситуация в виде потерянных документов  в том числе паспорта. После потери соответствующего документа в Польше можно получить вид на возвращение в Украину.

Если вы потеряли загранпаспорт в Польше вам необходимо обратиться в ближайший отдел местной полиции и получить справку или официальный документ о том, что вы заявили о потере паспорта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 15 августа: утренний обстрел Украины и очереди на границе

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

13:58 Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз