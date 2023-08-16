На польской границе тщательно проверяют украинцев: с чем это связано

Очереди автобусов и автомобилей при пересечении границы. Фото: Новини.LIVE

На польской границе начали более тщательно проверять украинцев. Якобы даже не разрешают провозить продукты для собственного потребления.

Что запрещено ввозить в Польшу, сообщается на сайте granica.gov.pl.

Читайте также:

Проверки на польской границе

Украинцы в соцсетях рассказывают о собственном опыте пересечения границы.

"Едете в Польшу с ребенком, не забудьте его хорошо накормить перед въездом на польскую сторону. Польский таможенник заберет не только бутерброды с ветчиной, но и фрукты и другую еду. Даже за одно яблоко можно получить штраф", — пишут пользователи соцсетей.

При этом отмечают, что серьезный подход зависит от пограничника на смене.

"Раз с салом пропустят, а могут и на одно яблоко сказать "нельзя"", — написала одна из украинок.

Какие продукты можно завозить в ЕС

На сайте Евросоюза отмечается, что можно взять с собой "ограниченное количество фруктов и овощей, а также яиц, яичных продуктов и меда. Разрешается также ограниченное количество рыбы или рыбных продуктов".

Запрещено провозить без ветеринарного контроля в Польшу:

мясные продукты и субпродукты;

молочные продукты, включая кондитерские изделия с ними.

Такие продукты следует оставить в специальных контейнерах на границе.

Разрешается провозить:

сухое молоко и детское и специальное питание по медицинским показаниям в закрытой упаковке — 2 кг;

свежую (мороженую) или приготовленную рыбу — 20 кг.

корма для животных по медицинским показаниям, упакованные в специальную упаковку — 2 кг.

Разрешается также:

по 5 кг овощей и фруктов,

до 2 кг меда.

Кофе — всего 0,5 кг.

Сигарет можно везти до 40 шт.

Алкоголя с крепостью свыше 22% — 1 л, вина — 4 л, пива — 16 л.

Напомним, довольно часто возникает неприятная ситуация в виде потерянных документов в том числе паспорта. После потери соответствующего документа в Польше можно получить вид на возвращение в Украину.

Если вы потеряли загранпаспорт в Польше вам необходимо обратиться в ближайший отдел местной полиции и получить справку или официальный документ о том, что вы заявили о потере паспорта.