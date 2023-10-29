На україно-польському кордоні тестують камери автофіксації — у чому мета і як це працює

Україно-польський кордон. Фото: Twitter/Polish Border Guard

У рамках проєкту єЧерга на україно-польському кордоні на КПП "Ягодин — Дорогуськ" розпочинається тестування камер автоматичної фіксації. Цей крок допоможе автоматизувати перетин кордону, а також перевірити, чи є транспортний засіб у системі єЧерга.

Про це йдеться на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Мета тестування камер автоматичної фіксації

Повідомляється, що в основі такого рішення — мінімізація корупційних ризиків та будь-яких схожих маніпуляцій.

Тож, камери автоматичної фіксації — це інструмент, який допоможе дати сигнал про те, чи є транспортний засіб в системі єЧерга. Якщо кордон намагатиметься перетнути незареєстрований транспорт — у системі з'явиться відмітка про це рішення.

Як відомо, паралельно триває обстеження ще 15 КПП на предмет встановлення аналогічних камер. Зазначається, що тестування камер триватиме декілька тижнів, після чого їх запустять у повноцінну роботу.

Як все працює

Так, процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складається з чотирьох етапів:

Транспорт під'їжджає до КПП.

Камера автоматично зчитує номери засобу.

На цьому етапі відбувається перевірка на наявність авто в єЧерзі.

На екрані з'являється "зелене світло" на в'їзд в КПП.

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