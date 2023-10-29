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На україно-польському кордоні тестують камери автофіксації — у чому мета і як це працює

29 жовтня 2023 23:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На україно-польському кордоні тестують камери автофіксації — у чому мета і як це працює
Україно-польський кордон. Фото: Twitter/Polish Border Guard
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У рамках проєкту єЧерга на україно-польському кордоні на КПП "Ягодин — Дорогуськ" розпочинається тестування камер автоматичної фіксації. Цей крок допоможе автоматизувати перетин кордону, а також перевірити, чи є транспортний засіб у системі єЧерга.

Про це йдеться на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Мета тестування камер автоматичної фіксації

Повідомляється, що в основі такого рішення — мінімізація корупційних ризиків та будь-яких схожих маніпуляцій.

Тож, камери автоматичної фіксації — це інструмент, який допоможе дати сигнал про те, чи є транспортний засіб в системі єЧерга. Якщо кордон намагатиметься перетнути незареєстрований транспорт — у системі з'явиться відмітка про це рішення.

Як відомо, паралельно триває обстеження ще 15 КПП на предмет встановлення аналогічних камер. Зазначається, що тестування камер триватиме декілька тижнів, після чого їх запустять у повноцінну роботу. 

Як все працює

Так, процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складається з чотирьох етапів:

  • Транспорт під'їжджає до КПП. 
  • Камера автоматично зчитує номери засобу. 
  • На цьому етапі відбувається перевірка на наявність авто в єЧерзі. 
  • На екрані з'являється "зелене світло" на в'їзд в КПП. 

Нагадаємо, українські водії у Польщі можуть відновити втрачене чи вкрадене посвідчення. Послуга доступна у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові.

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