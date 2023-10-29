На україно-польському кордоні тестують камери автофіксації — у чому мета і як це працює
У рамках проєкту єЧерга на україно-польському кордоні на КПП "Ягодин — Дорогуськ" розпочинається тестування камер автоматичної фіксації. Цей крок допоможе автоматизувати перетин кордону, а також перевірити, чи є транспортний засіб у системі єЧерга.
Про це йдеться на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Мета тестування камер автоматичної фіксації
Повідомляється, що в основі такого рішення — мінімізація корупційних ризиків та будь-яких схожих маніпуляцій.
Тож, камери автоматичної фіксації — це інструмент, який допоможе дати сигнал про те, чи є транспортний засіб в системі єЧерга. Якщо кордон намагатиметься перетнути незареєстрований транспорт — у системі з'явиться відмітка про це рішення.
Як відомо, паралельно триває обстеження ще 15 КПП на предмет встановлення аналогічних камер. Зазначається, що тестування камер триватиме декілька тижнів, після чого їх запустять у повноцінну роботу.
Як все працює
Так, процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складається з чотирьох етапів:
- Транспорт під'їжджає до КПП.
- Камера автоматично зчитує номери засобу.
- На цьому етапі відбувається перевірка на наявність авто в єЧерзі.
- На екрані з'являється "зелене світло" на в'їзд в КПП.
Нагадаємо, українські водії у Польщі можуть відновити втрачене чи вкрадене посвідчення. Послуга доступна у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові.
Читайте Новини.LIVE!