Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow На украинско-польской границе тестируют камеры автофиксации — в чем цель и как это работает arrow

На украинско-польской границе тестируют камеры автофиксации — в чем цель и как это работает

29 октября 2023 23:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На украинско-польской границе тестируют камеры автофиксации — в чем цель и как это работает
Украино-польская граница. Фото: Twitter/Polish Border Guard
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В рамках проекта єЧерга на украинско-польской границе на КПП "Ягодин — Дорогуск" начинается тестирование камер автоматической фиксации. Этот шаг поможет автоматизировать пересечение границы, а также проверить, есть ли транспортное средство в системе єЧерга.

Об этом говорится на сайте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Читайте также:

Цель тестирования камер автоматической фиксации

Сообщается, что в основе такого решения — минимизация коррупционных рисков и подобных манипуляций.

Так, камеры автоматической фиксации — это инструмент, который поможет дать сигнал о том, есть ли транспортное средство в системе. Если границу будет пытаться пересечь незарегистрированный транспорт, в системе появится отметка об этом решении.

Как известно, параллельно идет обследование еще 15 КПП на предмет установки аналогичных камер. Отмечается, что тестирование камер будет продолжаться несколько недель, после чего они будут запущены в полноценную работу.

Как все работает

Да, процесс пересечения границы с помощью камер автофиксации состоит из четырех этапов:

  • Транспорт подъезжает к КПП.
  • Камера автоматически считывает номера.
  • На этом этапе происходит проверка на наличие авто в очереди.
  • На экране появляется "зеленый свет" на въезде в КПП.

Напомним, украинские водители в Польше могут восстановить утраченное или украденное удостоверение. Услуга доступна в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме