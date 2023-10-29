На украинско-польской границе тестируют камеры автофиксации — в чем цель и как это работает

Украино-польская граница. Фото: Twitter/Polish Border Guard

В рамках проекта єЧерга на украинско-польской границе на КПП "Ягодин — Дорогуск" начинается тестирование камер автоматической фиксации. Этот шаг поможет автоматизировать пересечение границы, а также проверить, есть ли транспортное средство в системе єЧерга.

Об этом говорится на сайте Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Цель тестирования камер автоматической фиксации

Сообщается, что в основе такого решения — минимизация коррупционных рисков и подобных манипуляций.

Так, камеры автоматической фиксации — это инструмент, который поможет дать сигнал о том, есть ли транспортное средство в системе. Если границу будет пытаться пересечь незарегистрированный транспорт, в системе появится отметка об этом решении.

Как известно, параллельно идет обследование еще 15 КПП на предмет установки аналогичных камер. Отмечается, что тестирование камер будет продолжаться несколько недель, после чего они будут запущены в полноценную работу.

Как все работает

Да, процесс пересечения границы с помощью камер автофиксации состоит из четырех этапов:

Транспорт подъезжает к КПП.

Камера автоматически считывает номера.

На этом этапе происходит проверка на наличие авто в очереди.

На экране появляется "зеленый свет" на въезде в КПП.

Напомним, украинские водители в Польше могут восстановить утраченное или украденное удостоверение. Услуга доступна в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове.