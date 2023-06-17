Обігнав Toyota та Ford: названо найпопулярніший автомобіль у світі
За результатами глобальних продажів нових автомобілів у перші чотири місяці 2023 року визначили найпопулярнішу серед них марку. Вона обігнала навіть Toyota та Ford.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Який автомобіль найпопулярніший?
Відтак, титул переможця автомобільного ринку дістався електрокросоверу Tesla Model Y.
"В рейтингу найпопулярніших авто Tesla Model Y піднялась на 9 позицій з результатом 336753 проданих авто (+77,2% у річному обчисленні), свідчать дані експертів Fоcus2Mоve", — йдеться у повідомленні.
Друге місце посідає тогорічний лідер Toyota Corolla. Його продажі впали на 6,6% порівняно з минулим роком.
Третє місце дісталось пікапу Ford F-Series.
Рейтинг найпопулярніших авто у світі
- Tesla Model Y — 336 753 од. (+77,2%);
- Toyota Corolla — 325 984 од. (-6,6%);
- Ford F-Series — 277 265 од. (+22,3%);
- Toyota RAV4 — 252 918 од. (-10,9%);
- Chevrolet Silverado — 197 420 од. (+3,5%);
- Hyundai Tucson — 193 941 од. (+14,4%);
- Toyota Camry — 188 009 од. (-9,7%);
- Honda CR-V — 185 303 од. (-8,3%);
- Toyota Hilux — 183 405 од. (-5,9%);
- Tesla Model 3 — 180 839 од. (-30,9%).
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України вирішив спростити процес реєстрації та перереєстрації транспортних засобів у країні. Згідно з новою Постановою № 599, при перереєстрації авто більше не потрібно проходити експертне дослідження, за винятком першої реєстрації імпортованої машини.