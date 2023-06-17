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Обігнав Toyota та Ford: названо найпопулярніший автомобіль у світі

17 червня 2023 15:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Названо найпопулярніший автомобіль у світі
Автомобілі. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За результатами глобальних продажів нових автомобілів у перші чотири місяці 2023 року визначили найпопулярнішу серед них марку. Вона обігнала навіть Toyota та Ford. 

Про це повідомляє асоціація Укравтопром

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Відтак, титул переможця автомобільного ринку дістався електрокросоверу Tesla Model Y.

"В рейтингу найпопулярніших авто Tesla Model Y піднялась на 9 позицій з результатом 336753 проданих авто (+77,2% у річному обчисленні), свідчать дані експертів Fоcus2Mоve", — йдеться у повідомленні. 

Друге місце посідає тогорічний лідер Toyota Corolla. Його продажі впали на 6,6% порівняно з минулим роком. 

Третє місце дісталось пікапу Ford F-Series. 

Рейтинг найпопулярніших авто у світі

  • Tesla Model Y — 336 753 од. (+77,2%);
  • Toyota Corolla — 325 984 од. (-6,6%);
  • Ford F-Series — 277 265 од. (+22,3%);
  • Toyota RAV4 — 252 918 од. (-10,9%);
  • Chevrolet Silverado — 197 420 од. (+3,5%);
  • Hyundai Tucson — 193 941 од. (+14,4%);
  • Toyota Camry — 188 009 од. (-9,7%);
  • Honda CR-V — 185 303 од. (-8,3%);
  • Toyota Hilux — 183 405 од. (-5,9%);
  • Tesla Model 3 — 180 839 од. (-30,9%).

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України вирішив спростити процес реєстрації та перереєстрації транспортних засобів у країні. Згідно з новою Постановою № 599, при перереєстрації авто більше не потрібно проходити експертне дослідження, за винятком першої реєстрації імпортованої машини.

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