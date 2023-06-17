Назван самый популярный автомобиль в мире

Автомобили. Фото: google

По результатам глобальных продаж новых автомобилей в первые четыре месяца 2023 года определили самую популярную среди них марку. Она обогнала даже Toyota и Ford.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

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Следовательно, титул победителя автомобильного рынка достался электрокроссоверу Tesla Model Y.

"В рейтинге самых популярных авто Tesla Model Y поднялась на 9 позиций с результатом 336 753 проданных авто (+77,2% в годовом исчислении), свидетельствуют данные экспертов Fоcus2Mоve", — говорится в сообщении.

Второе место занимает лидер Toyota Corolla. Его продажи упали на 6,6% по сравнению с прошлым годом.

Третье место досталось пикапу Ford F-Series.

Рейтинг самых популярных автомобилей в мире

Tesla Model Y - 336 753 ед. (+77,2%);

Toyota Corolla - 325 984 ед. (-6,6%);

Ford F-Series - 277 265 ед. (+22,3%);

Toyota RAV4 - 252 918 ед. (-10,9%);

Chevrolet Silverado - 197 420 ед. (+3,5%);

Hyundai Tucson - 193 941 ед. (+14,4%);

Toyota Camry - 188 009 ед. (-9,7%);

Honda CR-V - 185 303 ед. (-8,3%);

Toyota Hilux - 183 405 ед. (-5,9%);

Tesla Model 3 - 180 839 ед. (-30,9%).

Напомним, что Кабинет Министров Украины решил упростить процесс регистрации и перерегистрации транспортных средств в стране. Согласно новому Постановлению №599, при перерегистрации авто больше не нужно проходить экспертное исследование, за исключением первой регистрации импортируемой машины.