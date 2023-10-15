Перетин кордону за системою "Шлях": хто може скористатися

Перевірка документів на пункті пропуску. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна. Більшості чоловіків призовного віку заборонили виїзд за кордон. Втім, є такі категорії українців, які можуть легально перетинати кордон. Зокрема, водії-чоловіки та волонтери.

Новини.LIVE нагадують, що перетинати кордон вони можуть завдяки системі "Шлях".

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Хто може скористатися системою "Шлях"

Ця система доступна для тих українців, які перевозять гуманітарну допомогу для ЗСУ, волонтерських організацій, медзакладів.

Найчастіше чоловіки отримували дозвіл, щоб перевезти вантажі для потреб ЗСУ, медичні вантажі та гуманітарну допомогу. Насамперед систему створили, щоб усунути корупцію під час видачі дозволів та спростити перетин кордонів.

Щоб отримати дозвіл на виїзд, потрібно:

звернутися до обласної військової адміністрації;

надати обсяги вантажів чи кількість транспорту, який необхідний для перевезення;

обґрунтувати мету поїздки можна письмово від імені будь-якого підприємства чи організації, які займаються гуманітарною допомогою чи потребують її.

Однак трапляються випадки, коли систему "Шлях" недобросовісні водії використовують, аби просто виїхати з України.Таких перевізників відключають від цієї системи.

Так, днями Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки на три місяці відключила від системи "Шлях" 27 перевізників.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку росіяни регулярно проводять нічні штурми: нашим бійцям потрібні "нічники".

Наші бійці зараз переважно переміщуються, працюють, евакуйовують поранених у повній темряві. Але для виконання бойових завдань, особливо, вночі потрібні "очі". Тому воїни 131 батальйону, в якому також служить син редакторки Новини.LIVE, звертаються до усіх небайдужих долучитися до збору коштів.

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