Пересечение границы по системе "Путь": кто может воспользоваться

Проверка документов в пункте пропуска. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В Украине второй год продолжается полномасштабная война. Большинству мужчин призывного возраста запретили выезд за границу. Впрочем, есть такие категории украинцев, которые могут легально пересекать границу. В частности, водители-мужчины и волонтеры.

Новини.LIVE напоминают, что пересекать границу они могут благодаря системе "Шлях".

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Эта система доступна для украинцев, которые перевозят гуманитарную помощь для ВСУ, волонтерских организаций, медучреждений.

Чаще мужчины получали разрешение, чтобы перевезти грузы для нужд ВСУ, медицинские грузы и гуманитарную помощь. В первую очередь, систему создали, чтобы устранить коррупцию при выдаче разрешений и упростить пересечение границ.

Чтобы получить разрешение на выезд, нужно:

обратиться в областную военную администрацию;

предоставить объемы грузов или количество транспорта, необходимого для перевозки;

обосновать цель поездки можно в письменном виде от имени любого предприятия или организации, которые занимаются гуманитарной помощью или нуждаются в ней.

Однако бывают случаи, когда систему "Путь" недобросовестные водители используют, чтобы просто уехать из Украины. Таких перевозчиков отключают от этой системы.

Так, на днях Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности на три месяца отключила от системы "Шлях" 27 перевозчиков.

Напомним, на Бахмутском направлении россияне регулярно проводят ночные штурмы: нашим бойцам нужны "ночники".

Наши бойцы сейчас преимущественно перемещаются, работают, эвакуируют раненых в полной темноте. Но для выполнения боевых задач, особенно ночью нужны "глаза". Поэтому воины 131 батальона, в котором также служит сын редактора Новини.LIVE, обращаются ко всем небезразличным приобщиться к сбору средств.

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