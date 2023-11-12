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Після мовного скандалу у Києві Uklon запровадив нову функцію

12 листопада 2023 14:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Після мовного скандалу у Києві Uklon запровадив нову функцію
Пасажирка сідає в авто таксі. Фото: Uklon
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Після мовного скандалу в Києві компанія Uklon запровадила нову функцію. Тепер пасажири можуть поскаржитися на "антиукраїнську позицію" водія.

Нова функція з'явилася в додатку Uklon, повідомляють Новини.LIVE. 

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Нова функція в Uklon

Після того, як водій таксі відмовився обслуговувати пасажирів українською мовою та вигнав їх з авто, в компанії Uklon з'явилася нова функція. Тепер пасажири можуть поскаржитися на "антиукраїнську позицію" водія. Такий пункт зʼявиться, якщо ви оціните поїздку на 1 чи 2 зірки.

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Нова функція в додатку Uklon. Фото: скриншот

Що передувало

Наприкінці жовтня у Києві водій таксі відмовився обслуговувати пасажирів українською. Таксист на прохання говорити державною зупинив авто, почав викладати речі пасажирок на асфальт і назвав їх "хворими". 

На ситуацію відреагував мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він заявив, що водієві не вдасться уникнути покарання. Чоловікові загрожує штраф у розмірі 3400-5100 грн.

"Ми готуємо звернення до відповідних органів, зокрема до Національної поліції та компанії сервісу перевезень для встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності", — сказав тоді Кремінь.

Нагадаємо, нещодавно в Ізмаїлі, що на Одещині, на місцевому ринку стався мовний скандал. Там продавчиня приправ відмовилася обслуговувати клієнтку українською, аргументуючи це тим, що "на Бессарабії" говорять російською. 

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