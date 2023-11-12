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После языкового скандала в Киеве Uklon ввел новую функцию

12 ноября 2023 14:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
После языкового скандала в Киеве Uklon ввел новую функцию
Пассажирка садится в авто такси. Фото: Uklon
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После языкового скандала в Киеве компания Uklon ввела новую функцию. Теперь пассажиры могут пожаловаться на "антиукраинскую позицию" водителя.

Новая функция появилась в приложении Uklon, сообщают Новини LIVE.

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Новая функция в Uklon

После того, как водитель такси отказался обслуживать пассажиров на украинском языке и выгнал их из авто, у компании Uklon появилась новая функция. Теперь пассажиры могут пожаловаться на "антиукраинскую позицию" водителя. Такой пункт появится, если вы оцените поездку на 1 или 2 звезды.

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Новая функция в приложении Uklon. Фото: скриншот

Что предшествовало

В конце октября в Киеве водитель такси отказался обслуживать пассажиров на украинском. Таксист после просьбы говорить государственном остановил авто, начал выкладывать вещи пассажирок на асфальт и назвал их "больными".

На ситуацию отреагировал языковой омбудсмен Тарас Кремень. Он заявил, что водителю не удастся избежать наказания. Мужчине грозит штраф в размере 3400–5100 грн.

"Мы готовим обращение в соответствующие органы, в частности в Национальную полицию и компанию сервиса перевозок, для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности", — сказал тогда Кремень.

Напомним, недавно в Измаиле в Одесской области на местном рынке произошел языковой скандал. Там продавщица приправ отказалась обслуживать клиентку на украинском, аргументируя это тем, что "на Бессарабии" говорят по-русски.

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