После языкового скандала в Киеве Uklon ввел новую функцию

Пассажирка садится в авто такси. Фото: Uklon

После языкового скандала в Киеве компания Uklon ввела новую функцию. Теперь пассажиры могут пожаловаться на "антиукраинскую позицию" водителя.

Новая функция появилась в приложении Uklon, сообщают Новини LIVE.

Новая функция в Uklon

После того, как водитель такси отказался обслуживать пассажиров на украинском языке и выгнал их из авто, у компании Uklon появилась новая функция. Теперь пассажиры могут пожаловаться на "антиукраинскую позицию" водителя. Такой пункт появится, если вы оцените поездку на 1 или 2 звезды.

Новая функция в приложении Uklon. Фото: скриншот

Что предшествовало

В конце октября в Киеве водитель такси отказался обслуживать пассажиров на украинском. Таксист после просьбы говорить государственном остановил авто, начал выкладывать вещи пассажирок на асфальт и назвал их "больными".

На ситуацию отреагировал языковой омбудсмен Тарас Кремень. Он заявил, что водителю не удастся избежать наказания. Мужчине грозит штраф в размере 3400–5100 грн.

"Мы готовим обращение в соответствующие органы, в частности в Национальную полицию и компанию сервиса перевозок, для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности", — сказал тогда Кремень.

Напомним, недавно в Измаиле в Одесской области на местном рынке произошел языковой скандал. Там продавщица приправ отказалась обслуживать клиентку на украинском, аргументируя это тем, что "на Бессарабии" говорят по-русски.