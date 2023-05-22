Що потрібно знати про платні дороги в Європі – вартість та штрафи

Дорога з платним проїздом в Європі. Фото: скріншот з YouTube

Рушати в подорож Європою автомобілем є дуже правильним рішенням, але перш, ніж туди їхати, потрібно знати про деякі речі. Мова йде про платні дороги в європейських країнах, а також про штрафи, які можуть бути виписані за порушення правил їх користування.

Про користування платними дорогами розповідає сервіс з грошових переказів "TransferGo"

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Різниця між платними та звичайними дорогами в Європі

В Європі платні дороги покриті якісним матеріалом, там немає світлофорів та лівих поворотів. Крім того, там інша організація дорожнього руху, а посеред дороги стоїть бар’єр безпеки. Завдяки цьому машини можуть швидше пересуватися, аніж звичайними дорогами.

Зазвичай платні дороги позначаються спеціальними знаками, де можна побачити номер, а також інформацію про платну автомагістраль. В деяких місцях є спеціальні пункти, де можна заплатити за дорогу перед тим, як на неї їхати.

Платна дорога в Європі. Фото: скріншот з YouTube

Досить часто також використовують спеціальні електронні пристрої, які фіксують проїзд та автоматично знімають кошти з рахунку.

Як можна заплатити за проїзд?

В різних європейських країнах є різні способи оплати таких доріг, наприклад, десь можна заплатити готівкою, а десь, навпаки, картою. Десь потрібно придбати наліпку (віньєтку), яку слід причепити на лобове скло. Крім того, є й онлайн–сервіси, де можна оплатити проїзд.

Платна дорога в Європі. Фото: скріншот з YouTube

Вартість проїзду та штрафи за недотримання правил

Вартість користування платними дорогами є в різних країнах різною, в залежності від країни та автомобілю. Наприклад, для легкових авто віньєтка на 10 днів коштує близько 7–15 євро, а за відстань на 100 кілометрів потрібно сплатити, в середньому, 6–7 євро.

Проїзд через тунелі та мости коштує від 1–2 євро до 50–60 євро.

Також є й штрафи, зокрема, за неоплату проїзду можуть виписати штраф від десятків до сотень євро.

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