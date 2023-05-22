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Платные дороги в Европе для украинцев: стоимость и штрафы за несоблюдение правил

22 мая 2023 14:21
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор
Что нужно знать о платных дорогах в Европе – стоимость и штрафы
Дорога с платным проездом в Европе. Фото: скриншот с YouTube
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Виктор Крот
Виктор Крот
Редактор

Отправляться в путешествие по Европе на автомобиле является очень правильным решением, но прежде, чем туда ехать, нужно знать о некоторых вещах. Речь идет о платных дорогах в европейских странах, а также о штрафах, которые могут быть выписаны за нарушение правил их использования.

Об использовании платных дорог рассказывает сервис по денежным переводам "TransferGo"

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Разница между платными и обычными дорогами в Европе

В Европе платные дороги покрыты качественным материалом, там нет светофоров и левых поворотов. Кроме того, там другая организация дорожного движения, а среди дороги стоит барьер безопасности. Благодаря этому машины могут быстрее передвигаться, чем по обычным дорогам.

Обычно платные дороги обозначаются специальными знаками, где можно увидеть номер, а также информацию о платной автомагистрали. В некоторых местах есть специальные пункты, где можно заплатить за дорогу перед тем, как на нее ехать.

Платная дорога в Европе
Платная дорога в Европе. Фото: скриншот с YouTube

Довольно часто используют специальные электронные устройства, которые фиксируют проезд и автоматически снимают средства со счета.

Как можно заплатить за проезд?

В разных европейских странах есть разные способы оплаты таких дорог, например, где–то можно заплатить наличными, а где–то, наоборот, картой. Где–то нужно приобрести наклейку (виньетку), которую следует прицепить на лобовое стекло. Кроме того, есть и онлайн–сервисы, где можно оплатить проезд.

Платная дорога в Европе
Платная дорога в Европе. Фото: скриншот с YouTube

Стоимость проезда и штрафы за несоблюдение правил

Стоимость использования платных дорог в разных странах разная, в зависимости от страны и автомобиля. К примеру, для легковых авто виньетка на 10 дней стоит около 7–15 евро, а за расстояние на 100 километров нужно оплатить, в среднем, 6–7 евро.

Проезд через туннели и мосты стоит от 1–2 евро до 50–60 евро.

Также есть и штрафы, в частности, за неуплату проезда могут выписать штраф от десятков до сотен евро.

Напомним, мы писали о том, что "Новая почта" снова расширила бизнес в европейских странах.

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