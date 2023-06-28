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Платний проїзд: відомі області України, де побудують перші комерційні дороги

28 червня 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Платні дороги з'являться в чотирьох областях України
ТЕО для будівництва платних доріг в Україні вже готується. Фото: degruz.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В Україні з’являться перші платні дороги. Наразі готується техніко-економічне обґрунтування за кошти бюджету для Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Полтавської областей.

За словами голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма, загальна вартість проєкту становитиме близько 6,5 млрд доларыв. Його реалізація розпочнеться одразу ж після появи партнерів, зокрема в участі зацікавлені підприємства з ЄС.

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Також Найєм відзначив, що над цим проєктом робота розпочалася ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Подейкують, що оплачувати проїзд новими дорогами будуть не усі, а лише водії вантажівок масою понад 12 т.

Коли виникла ідея платних доріг

Представники чинної української влади заговорили про необхідність платних доріг ще у 2020 році. Тодішній міністр інфраструктури Владислав Криклій виступав з концепцією концесії доріг. Тоді передбачалося передати дороги на 15-20 років компаніям, які залучать кошти на будівництво та обслуговування.

Раніше експерт повідомив, якими будуть ціни на пальне в Україні після 1 липня.

Також нардеп Ярослав Железняк назвав тіньових українських виробників бензину.

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