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Платный проезд: известны области Украины, где построят первые коммерческие дороги

28 июня 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Платные дороги появятся в четырех областях Украины
ТЭО для строительства платных дорог уже готовится. Фото: degruz.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

В Украине появятся первые платные дороги. Сейчас готовится технико-экономическое обоснование за средства бюджета для Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областей.

По словам главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема, общая стоимость проекта составит около 6,5 млрд долларов. Его реализация начнется сразу же после появления партнеров, в частности, в участии заинтересованы предприятия из ЕС.

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Также Найем отметил, что над этим проектом работа началась еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Поговаривают, что оплачивать проезд по новым дорогам будут не все, а только водители грузовиков массой более 12 т.

Когда возникла идея платных дорог

Представители действующих украинских властей заговорили о необходимости платных дорог еще в 2020 году. Тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий выступал с концепцией концессии дорог. Тогда предполагалось передать дороги на 15-20 лет компаниям, привлекающим средства на строительство и обслуживание.

Ранее эксперт сообщил, какими будут цены на топливо в Украине после 1 июля.

Также нардеп Ярослав Железняк назвал теневых украинских производителей бензина.

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