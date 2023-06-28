Платные дороги появятся в четырех областях Украины

Платный проезд: известны области Украины, где построят первые коммерческие дороги
В Украине появятся первые платные дороги. Сейчас готовится технико-экономическое обоснование за средства бюджета для Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Полтавской областей.
По словам главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема, общая стоимость проекта составит около 6,5 млрд долларов. Его реализация начнется сразу же после появления партнеров, в частности, в участии заинтересованы предприятия из ЕС.
Также Найем отметил, что над этим проектом работа началась еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Поговаривают, что оплачивать проезд по новым дорогам будут не все, а только водители грузовиков массой более 12 т.
Когда возникла идея платных дорог
Представители действующих украинских властей заговорили о необходимости платных дорог еще в 2020 году. Тогдашний министр инфраструктуры Владислав Криклий выступал с концепцией концессии дорог. Тогда предполагалось передать дороги на 15-20 лет компаниям, привлекающим средства на строительство и обслуживание.
Ранее эксперт сообщил, какими будут цены на топливо в Украине после 1 июля.
Также нардеп Ярослав Железняк назвал теневых украинских производителей бензина.